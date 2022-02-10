〈美股早盤〉通膨惡化 美債殖利率飆至2% 美股開低

美國公布 1 月 CPI 超乎市場預期，再次寫下 1982 年以來新高，帶動美國 10 年期公債殖利率一度飆破 2% ，聯準會 (Fed) 今年大幅升息的可能性再攀高，美股周四（10 日）開低。截稿前，道瓊工業指數下跌 91 點或 0.25%，那斯達克綜合指數下跌 0.68%，標普 500 指數下跌 0.45%，費城半導體指數下跌 0.8%。

美國勞工部周四公布數據，1 月 CPI 高達 7.5%，高於市場預期的 7.2%，貨幣市場預估，Fed 將在 7 月前升息 1 個百分點（4 碼），相當於在接下來的 4 次利率會議上每次升息 25 個基點（1 碼）。

報告公布後，美國 10 年期公債殖利率應聲上漲，一度升破 2%，為 2019 年以來首見，對利率敏感的 2 年期公債殖利率飆升 10 個基點至 1.45%。現貨黃金短線下跌 7 美元，美元指數短線拉升逾 30 點，報 95.76。

與此同時，西德州原油上漲至每桶 90 美元上方，金價在兩周高點附近徘徊，主因是通膨與地緣政治緊張局勢帶來避險需求。

其他個股方面，軟體公司 Twilio(TWLO-US) 盤前公布優於預期的財報，股價上漲 14%，玩具製造商 Mattel(MAT-US) 也因日前公布的財報佳績護體下，開盤後漲近 10%。

百事可樂 (PEP-US) 第四季營收、獲利表現出色，但警告運輸和包裝價格上漲將帶來成本壓力，截稿前小跌 0.5%，該公司也表示，將調高股息並啟動 100 億美元的股票回購計畫。

台北時間周四（10 日）22 時許截稿前：

道瓊工業指數下跌 91.16 點或 0.25%，暫報 35,676.90 點

那斯達克綜合指數下跌 98.10 點或 0.68%，暫報 14,392.28 點

標普 500 指數下跌 23.31 點或 0.51%，暫報 4,563.87 點

費半下跌 27.70 點或 0.76%，暫報 3,626.67 點

台積電 ADR 上漲 1.04% 至每股 126.82 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.996%

紐約輕原油上漲 0.09% 至每桶 89.74 美元

布蘭特原油上漲 0.02% 至每桶 91.57 美元

黃金下跌 0.49% 至每盎司 1,827.60 美元

美元指數上漲至 95915

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.49%，至每股 39.15 美元

推特（Twitter）盤前公布 2021 會計年度第四季財報，儘管營收、獲利與用戶成長均低於分析師預期，但公布一項新的 40 億美元股票回購計畫，讓投資人重拾信心，激勵股價上漲。

推特第四季（截至去年 12/31）營收報 15.7 億美元，經調整後每股獲利報 0.33 美元，均略低於分析師預估的 15.8 億與 0.35 美元，可獲利月活躍用戶數（mDAU）為 2.17 億人，也低於 StreetAccount 預估的 2.186 億人。該公司預估本季營收將介於 11.7 億至 12.7 億美元之間，分析師預估則為 12.6 億美元左右。

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 7.65%，至每股 158.50 美元

迪士尼 2022 會計年度第一季財報表現亮麗，營收年增 34% 至 218.2 億美元，不含一次性項目每股獲利達 1.06 美元，均遠高於分析師預期的 209.1 億與 0.63 美元。

Disney + 付費訂閱總數也繳出佳績，新增 1,180 萬人至 1.298 億人，打敗 StreetAccount 共識預期的 1.2575 億人，遊樂園、體驗與產品部門業績也火熱，營收自去年同期的 36 億美元翻升一倍至 72 億美元，營業利益也轉虧為盈。

Uber(UBER-US) 早盤上漲 5.37%，至每股 42.35 美元

Uber 股價受財報加持勁揚，由於乘車需求回溫，第四季營收較去年同期飆升 83% 至 57.8 億美元，優於華爾街分析師預估，淨利報 8.92 億美元、每股獲利報 0.44 美元，平台活躍用戶數也達 1.18 億人，創下歷史新高，且外送業務調整後 EBITDA 報 2,500 萬美元，首度轉虧為盈。

關鍵經濟數據：

美國 1 月 CPI 年增率達 7.5%，再創 1982 年以來新高，前值增幅為 7%。

華爾街分析：

Oanda 分析師 Craig Erlam 表示，1 月 CPI 數據是本周市場引頸期盼的數據，因為聯準會（Fed）官員們今年不斷強調在利率上的靈活性，每季升息一次似乎是有可能的結果，主要還是取決於通膨是否會失控，讓 Fed 不得不採取激進的措施。

IG Markets 分析師 Kyle Rodda 表示，目前仍不清楚會有幾次升息，Fed 可能也還沒有頭緒，這多少讓市場有點緊張，任何出乎意料的數據都將加劇這種緊張情緒，造成市場波動。

富蘭克林坦伯頓基金固定收益投資長 Sonal Desai 表示，市場對 2022 年下半年情況較為樂觀，預計通膨將大幅下降，但仍有許多推動通膨因素存在，Fed 已落後於目前局勢。

Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 認為，隨美國政府補貼計畫取消，通膨可能得到緩解，預估 Fed 在今年可能升息兩次而已。

UBS Global Wealth Management 英國投資長 Caroline Simmons 表示，如果通膨數據攀升速度快於投資人預期，殖利率恐進一步上升，因此 Fed 將不得不更快收緊政策，或者更大幅度的升息，但 Fed 不太可能在 3 月將目標利率提高 0.5 個百分點，預估短期市場仍動盪不安。