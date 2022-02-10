〈財報〉推特上季營收和用戶成長未達預期 財測低於目標

鉅亨網編譯張祖仁 2022年2月10號20點51分

推特 (Twitter Inc)(TWTR-US) 周四 (10 日) 公布的上季廣告收入和用戶成長都低於預期，並預測本季營收低於華爾街的目標值，顯示這家社群網站的轉虧為盈方案尚未取得成果。

即使如此，推特表示在推動 2023 年底達到 3.15 億用戶和 75 億美元年收入的目標方面，取得了「實質進展」，並表示今年美國和國際用戶成長應該會加速。

推特一直在推動語音聊天室和時事通訊等大型項目，以結束長期停滯並吸引新用戶和廣告商。

截至 12 月 31 日的第 4 季，可貨幣化的每日活躍用戶 (mDAU) 或廣告觸及用戶增加 13% 至 2.17 億，低於普遍預期的 2.185 億；但高於上季的 2.11 億用戶。

第 4 季廣告收入同比成長 22% 至 14.1 億美元，低於分析師預期的 14.3 億美元。

公司預計第 1 季總收入為 11.7 億美元至 12.7 億美元；中值低於華爾街 12.6 億美元的平均目標。

財務長 Ned Segal 表示，用戶成長與推特上季財測一致，並表示推特正在努力藉由在用戶登入時提示感興趣的話題來提高用戶活動。

他補充說，第 4 季最後幾周的廣告需求不如假日季開始時那麼強勁。

這是去年 11 月新任 CEO Parag Agrawal 上任後的首次業績發布。在聯合創始人 Jack Dorsey 辭去 CEO 一職後，他被任命證實了該公司將更加關注整合加密貨幣和區塊鏈技術。

除了 2020 年批准的 20 億美元股票回購之外，該公司周四還宣布了一項新的 40 億美元股票回購計畫。

包括點擊在內的總廣告參與度下降 12%。這部分是由於轉向視訊廣告和其他格式，這些格式通常用戶參與度較低，但對推特來說售價更高且更有利可圖。每次廣告參與的成本增加了 39%。

該公司表示，蘋果公司 (AAPL-US) 隱私政策調整的影響仍然不大。Segal 表示，隨著廣告業務的發展，蘋果的改變可能會在未來影響推特，也就是推動銷售或其他消費者行為的廣告。他說，推特正在努力減輕這些未來可能發生的負面影響。

推特財報顯示，涵蓋數據授權在內的第 4 季總營收增加 22% 至 15.7 億美元，符合分析師預期。該公司預計 2022 年的總成本和費用將比去年增加 20% 左右。