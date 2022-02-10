三星新機Galaxy S22、平板Tab S8發表會亮相 力抗蘋果

三星在周三（9 日）Galaxy Unpacked 發表會上發布度旗艦機 Galaxy S22 系列與 Galaxy Tab S8 系列旗艦平板，企圖與蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 與 iPad 一較高下。

Galaxy S22

三星推出的旗艦機 Galaxy S22 Ultra。(圖片來源：三星)

三星在發表會上新推出的 Galaxy S22 智慧型手機系列有 3 款，分別為標準款的 S22，售價為 799 美元（約台幣 2.2 萬元）、進階版的 S22+，售價為 999 美元（約台幣 2.7 萬元），以及頂級款 S22 Ultra，售價 1,199 美元（約台幣 3.3 萬元）。

標準版 S22 是 3 款手機中最小的，配有 6.1 吋顯示螢幕，S22 + 的螢幕則為 6.6 吋，而 S22 Ultra 的螢幕為 3 款手機中最大，為 6.8 吋，後兩款皆支援 5G 網路，3 款手機也支援 Wi-Fi 6。

3 款手機皆採鋁框設計、正面與背面都都採用強化玻璃。S22 與 S22 + 將推出白、粉、黑、綠 4 種顏色，S22 Ultra 除上述綠、白、黑 3 種顏色外還推出特殊的勃根地紅（Burgundy），此外，S22 Ultra 也將 S Pen、Air Action、Samsung Note 等功能都完整移植過來。

攝影方面，三星 S22 與 S22 + 配有 3 鏡頭，其中包括 1,200 萬畫素的超廣角鏡頭、5,000 畫素的廣角主鏡頭，以及 1,000 萬畫素的遠距鏡頭，而 S22 Ultra 則配有有 4 個鏡頭，包括 1.08 億畫素的廣角主鏡頭、1,200 萬畫素超廣角鏡頭，以及兩個 1,000 萬畫素長焦鏡頭。

三星表示 S22 系列使用人工智慧（AI）技術改善拍照效果更為流暢，此外透過 AI 演算法還可分析用戶使用習慣，優化網路連接。

S22 系列的 3 款手機均採用 4nm 旗艦處理器，依市場不同會有高通 (QCOM-US)Snapdragon 8 Gen 1 或三星 Exynos 2200 兩種規格，不過三星強調 4nm 旗艦處理器 CPU 較前代效能提升 5%、GPU 較前代提升 40%、尤其在負責 AI 運算的 NPU 較前代提升 133%。

Galaxy S22 系列 3 款機種，將於 2 月 25 日起於特定市場發售，台灣目前尚未公佈上市計畫。

Galaxy Tab S8

三星推出的三款新平板 Galaxy Tab S8、S8+ 、S8 Ultra。（圖片來源：三星）

三星 S8 系列平板電腦也有三款，S8 標準款配有 11 吋 LCD 顯示螢幕、1,200 萬畫素的超廣角前置鏡頭，進階款 S8 + 配有 12.4 吋 AMOLED 顯示螢幕，同樣有 1,200 畫素的超廣角前置鏡頭，旗艦款 S8 Ultra 則擁有最大的 14.6 吋 AMOLED 顯示螢幕，並有兩個 1,200 萬畫素的超廣角與廣角前置鏡頭，3 款平板處理器皆與 S22 系列手機相同的 4 奈米晶片。

此外，三星也展示該款平板提高工作效率與多任務處理功能，包括在不同設備間同步與共享筆記或文件，盼新平板能吸引蘋果 iPad 用戶。價格方面，S8 售價 699 美元（約台幣 1.9 萬元）、S8 + 售價 899 美元（約台幣 2.5 萬元）、S8 Ultra 售價 1,099 美元（約台幣 3 萬元）。

三星新品盡出 企圖追趕蘋果

在蘋果發布 iPhone 13 後，三星也跟進發布最新手機，這次並未透過摺疊等炫目功能吸引用戶，反而是透過軟、硬體升級吸引用戶青睞，其中 S22 Ultra 很大程度上是針對攝影愛好者設計。

此外，繼去年 Galaxy S21 Ultra 成為首款援 S Pen 的 Galaxy S 系列手機後，今年三星在 S22 Ultra 嵌入 S Pen，意味著三星正在將 Note 系列整合到 Galaxy S 品牌中。

根據 IDC 數據顯示，三星是全球最大的智慧型手機製造商，市占為 20%，近年來從美國封殺華為後大幅受惠，不過三星仍面臨來自小米與 Oppo 等一系列其他中國智慧型手機的競爭。

此外，三星手機部門也面臨晶片荒的影響，據報導，該公司在 2021 年僅出貨 2,500 萬台 Galaxy S21 手機，與一年前 S20 系列的銷售業績基本持平。