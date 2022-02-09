Fed波斯提克：通膨可能接近拐點 仍傾向今年4度升息

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三 (9 日) 表示，美國通膨可能正接近拐點，但他仍傾向於今年升息 4 次，具體情況取決於經濟反應。

波斯提克指出：「就升息來說，我預計今年的次數為 3 次，雖然我有點傾向 4 次，但在上半年首度升息之際，我們必須觀察經濟表現為何。」

目前市場普遍預期聯準會今年將升息 5 或 6 次，每次幅度為 1 碼 (25 個基點)，美國銀行(BofA) 的看法甚至更加激進，該行預期聯準會今年將 7 度升息。

雖然先前於金融時報 (FT) 受訪時，波斯提克曾表示若通膨續居高位，央行或擴大升息幅度至 2 碼，但他這次並未針對擴大升息提出確切看法。

波斯提克說：「我希望每個人都明白，所有選項都會在檯面上，我也不想讓人們有這樣的想法，即利率必須遵循特定軌跡而變動，無論是 2 碼還是 1 碼，我們會讓數據來告訴我們怎麼做才是適合的。」

美國勞工部將在週四 (10 日) 公布備受矚目的消費者物價指數 (CPI) 報告。Dow Jones 調查顯示，經濟學家預計 1 月 CPI 年增率為 7.2%，為 1982 年初以來最快增速，月增率估 0.4%，略低於 12 月數據。

相較於 CPI 年增率，波斯提克更關心每個月的通膨增幅，他對通膨率在春夏之際緩慢下滑感到樂觀，並表示，這幾個月的通膨情況並未惡化，若月增幅能夠繼續下滑，代表通膨正在獲得控制，Fed 也不用那麼那麼鷹派。

不過，他確實認為 Fed 可以開始收緊寬鬆政策，且初期的縮減步調可能會相當激進，央行必須尋求能夠消除過剩流動性的方法。