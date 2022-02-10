〈紐約匯市〉市場權衡Fed和ECB政策前景 美元回落、歐元微升

投資人觀望將公布的美國 1 月通膨數據之際，美元兌一籃子主要貨幣周三 (9 日) 略為下滑，歐元則從歐洲央行 (ECB) 近日立場轉鷹獲得動能，再次上揚。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.103%，歐元兌美元升值 0.16% 至 1.1432 美元。

投資人期待從美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告中，判讀聯準會 (Fed) 可能的政策動向，包括是否會更積極升息。分析師預估，1 月 CPI 月增率為 0.5%，年增率 7.3%。

但過去一周對央行——尤其 ECB——貨幣政策預期的重大轉變，打壓美元近期漲勢。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 似乎不排除今年升息，鷹派立場帶動歐元近日翻揚，儘管她周一表示沒有必要大幅收緊政策，試圖藉此緩和市場對 ECB 更積極緊縮的看法。

Moneycorp 執行董事 Thomas Anderson 表示，市場正在拉加德談話和周四將公布的美國 1 月 CPI 之間權衡，美元預料會保持區間盤整，「市場都在想，企業財報季結束了，拉加德發表最新談話，這是否代表我們即將走到轉捩點，從此向上？」

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「ECB 和 Fed 的底線是，既然眼前仍然有很多不確定性，希望保持最大彈性。」

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester，今年有投票權) 周三表示，3 月之後的升息將取決於通膨強度或放緩程度，或通膨持續的時間。同日亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 說，美國經濟可能快要走到通膨觸頂回落的階段，但他目前仍傾向支持在今年稍微加快升息步伐。

BOE 政策前景

另一方面，英國央行 (BOE) 貨幣政策前景存在高度不確定性，加上投資人關注強生 (Boris Johnson) 是否能保住英國首相位置，英鎊狹幅震盪。

英鎊兌美元升值 0.2% 至 1.3568 美元。英鎊兌歐元下滑 0.04% 至 0.8428 英鎊，徘徊在上周 ECB 會議後觸及的一個半月低點 0.8474 英鎊附近。

貨幣市場目前仍預期 BOE 在 3 月升息 25 個基點 (1 碼)，並在 12 月底之前共升息 125 個基點。

但已有一些分析師對過度的升息預期提出警告，他們指出，雖然 BOE 已經連兩次升息，但總裁貝利 (Andrew Bailey) 上周試圖讓市場預期降溫，要投資人別以為英國啟動升息循環是想當然爾的事情。

截至周四 (10 日) 台灣時間約 6:00 價格：