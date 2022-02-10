微軟向監管機構提應用程式商店新規則 為動視暴雪收購案鋪平道路

微軟周三（9 日）宣布一系列其應用程式商店新規則，並稱這些新規定可避免監管機構對其同業的競爭擔憂，而此舉也意味著微軟在替動視暴雪收購案順利過關鋪平道路。

微軟副董事長兼總裁 Brad Smith 表示，新的規則包括不會使用應用商店任何非公開數據與對手的應用程式競爭，也會避免「不合理的優先使用自家的應用程式」，而且不會要求軟體開發商一定要使用內部的支付系統。

Smith 也明確表示，微軟透過新的規則來緩解監管機構對價值 690 億美元動視暴雪 (ATVI-US) 收購案的擔憂。此外，微軟同日也承諾收購後會繼續替 PlayStation 製作《決勝時刻》(Call of Duty)系列遊戲。

儘管微軟表示即便收購案通過後，按營收計算也只是成為第三大遊戲公司，僅次於騰訊與 Sony，意味著不會有壟斷問題，然而民主黨籍眾議院議員、眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）在推特上表示，預估這筆交易案會受到密切審查。

目前微軟的一些新規定不會立即用在目前的 Xbox 應用程式商店，但隨時間推移將會慢慢套用在 Xbox 和 Windows 的應用程式商店。

此外，針對不要求軟體開發商強制使用內部支付系統這點，微軟似乎意識到軟體開發商對 Google(GOOGL-US)與蘋果 (AAPL-US) 的不滿，目前後者兩家公司分別為《開放程式市場法案》（Open App Markets Act）的目標。

該法案可望解除 Google 與蘋果對競爭者、軟體開發者或使用者的限制，包括要求使用者不得從第三方下載行動程式，只能從 Google 與蘋果應用程式商店下載，此外，該法也要求這些應用程式商店不得限制開發者所使用的程式內付款系統，這意味著便無法從中要求分潤。

去年微軟就把在應用程式內軟體開發商收取的稅收比例從 30% 降至 12%，使其與競爭對手 Epic Games 相比更具競爭力。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 上漲 1.33%，每股暫報 308.63 美元。