英國央行連兩月升息 2004年來首見 展開量化緊縮

英國央行周四 (3 日) 宣布自 2004 年以來首次連續升息，並展開量化緊縮進程。

市場原就預期升息 25 個基點，貨幣政策委員會以 5-4 的投票結果將主要銀行利率提高至 0.5%，以遏制飆升的通膨。4 名成員投票決定將利率提高 50 個基點至 0.75%。

英國央行在 12 月首度宣布升息，將主要利率從 0.1% 的歷史低點調升至 0.25%。

自此之後，數據顯示，由於能源成本上升、需求復甦和供應鏈問題繼續推高消費者物價，英國 12 月通膨率飆升至 30 年高點。

英國銀行周四還將通膨預期從 12 月預測的 6% 調高至 4 月上看 7.25%。

英國的勞動市場復甦依然強勁，12 月新增 18.4 萬名員工，使在職員工的總估計數比疫情前水平高出 40.9 萬人。

英國銀行堅持過去的承諾，一旦銀行利率達到 0.5%，就會展開量化緊縮，藉由停止對到期資產進行再投資來降低其政府和公司債券購買目標。公司債券銷售計畫最晚於 2023 年底完成，這將完全終結央行購買公司債券的持有數量。

貨幣政策委員會在其報告中表示，貨幣政策的任何進一步收緊將取決於通膨的中期前景，「貨幣政策委員會判斷，如果經濟發展大致符合 2 月報告的中值預測，那麼未來幾個月貨幣政策可能會進一步適度收緊。」

「委員會繼續判斷，中期通膨前景存在兩方面風險，主要來自工資走升趨勢以及能源和全球商品價格的下跌。」