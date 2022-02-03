通膨雖創新高 歐洲央行仍維持利率不變

即使通貨膨脹率創下歷史新高，歐洲央行 (ECB) 仍維持主要利率不變。

ECB 將再融資利率維持在 0%，邊際貸款利率維持在 0.25%，存款利率維持在 -0.5%。

雖然未採取升息行動，但 ECB 面臨的壓力越來越大。19 個成員國的通膨率逐月攀升，1 月最新讀數達到創紀錄的 5.1%。

雖然 ECB 表示高通膨將在全年消退，但許多經濟學家想知道消費者物價是否會在更長時間內保持高水平。高通膨絁得越久，可能會讓正在進行的經濟復甦面臨風險。

ECB 行長 Christine Lagarde 將於英國時間下午 1 點 30 分解釋該行的最新貨幣政策決定。

市場已開始預計 ECB 今年將升息 2 次。然而，ECB 一直在淡化這種可能性。

ECB 在周四 (3 日) 的聲明中表示，「管理委員會預計主要利率將保持在目前或更低的水平，除非通膨率大幅提前達到 2%，並且持續維持這樣的高點一段時間。委員會也判斷潛在通膨率已經夠高，足以與中期通膨率穩定在 2% 的水平保持一致。」

ECB 的最新預測顯示，今年總體通膨率為 3.2%，高於 ECB 的目標；然後在 2023 年和 2024 年降至 1.8%。

Gavekal Research 經濟學家 Cedric Gemehl 在周四 (3 日) 報告中表示：「更高和更久的歐元區通膨將增加 ECB 跟進美國聯準會 (Fed) 的壓力，被迫採取鷹派立場。」

他說，「但更重要的是，推動歐元區通膨的是能源價格和供應受限，而非過度需求。這代表 ECB 將繼續專注於將貨幣政策恢復到疫情前的環境，任何轉向徹底鷹派的可能性應該是遙遙無期。」