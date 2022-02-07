本週操盤筆記：美國1月CPI、美股財報週、三大原油機構展望

本週重點國際財經大事包括：美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 與 2 月密大消費者信心指數，迪士尼、輝瑞、可口可樂等企公布上季財報，以及石油輸出國家組織 (OPEC)、美國能源資訊管理局 (EIA) 與國際能源總署 (IEA) 三大原油機構將公布月度報告。

本週操盤筆記 (0207-0211)

1. 美國 1 月 CPI

在上週公布大幅優於市場預期的就業數據後，強勁數據使市場臆測聯準會 (Fed) 在升息方面可能會更激進，本週將焦點轉向即將公布的美國通膨數據，華爾街預期 1 月美國消費者物價指數 (CPI) 年增率將達 7.3%，較 12 月增加 0.3 個百分點。

2. 輝瑞、迪士尼、可口可樂等企公布財報

上週重量級科技股財報公布後，本週輪到生技股、旅遊娛樂股、消費必需品類股與市場關注的軟體高成長股，其中包含可口可樂 (KO-US)、百事可樂 (PEP-US)、疫苗大廠輝瑞 (PFE-US)、迪士尼 (DIS-US)、Uber(UBER-US)，Datadog (DDOG-US)，以及 Cloudflare (NET-US) 等類股。

據 FactSet 統計，目前標普 500 指數中已有 56% 成分股公布財報，其中 76% 每股盈餘 (EPS) 優於預期，77% 營收優於預期，目前大盤預估本益比達 19.7，高於 5 年平均的 18.6 以及 16.7 的 10 年平均值 。

然而，華爾街正在下調 2022 年第一季企業獲利財測，標普 500 指數第一季預估 EPS 下滑 0.7%，是 2020 年第二季以來首次出現預估 EPS 負成長。其中工業類股下修幅度最劇烈達 10%，僅能源、房地產、科技與醫療保健預估 EPS 維持正成長。

3.OPEC、EIA 與 IEA 三大原油機構展望

俄烏衝突、OPEC 不願大幅增產已使原油市場供需緊繃，如今，暴風雪正在肆虐美國，原油重鎮德州近期原油產能面臨挑戰，原油供給出現新問題激勵原油上週走揚，已連續七週收漲，西德州與布蘭特原油價格都創 7 年多來新高。

德國商業銀行商品分析師 Carsten Fritsch 表示，近期油價上漲主因在於德州的寒流所導致，市場擔憂美國最大的頁岩油田恐因此停產。預計本週 OPEC、EIA 與 IEA 將發布月度原油市場展望報告，有望為後市提供更清晰供需資訊。