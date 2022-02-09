1月我外匯存底續創高 外資淨匯出逾18億美元

台灣央行今 (5) 日公布我國 1 月底外匯存底為 5488.74 億美元，較上月底續增 4.66 億美元，續創單月新高，央行外匯局局長蔡烱民指出，1 月外資盈餘匯出約 50.68 億美元，使外資淨匯出 18.28 億美元，不過，台北外匯市場供需仍大致平衡。

蔡烱民說明，1 月外資匯入約 32.4 億美元，不過，扣除外資盈餘匯出 50.68 億美元後，統計外資淨匯出共 18.28 億美元。

截至 1 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7357 億美元，月減 188 億美元，約當外匯存底 134%，較上月下滑 4 個百分點。

蔡烱民進一步說明 1 月外匯存底變動因素，主要因外匯存底投資運用收益、以及主要貨幣兌美元匯率變動，統計 1 月歐元貶值 1.62%，英鎊貶值 0.67%，澳幣貶值 3.02%，日圓貶值 0.27%，星元貶值 0.1%，加幣則因油價因素升值 0.5%，而人民幣也略升值 0.13%。

對於近來 10 年期美債殖利率的震盪加劇，蔡烱民說，這使全球股市呈現盤整情形，直言對國人海外投資會有一些吸引力，已觀察到有些資金調整到美債。

不過，蔡烱民強調，儘管美元、歐元有呈現回升態勢，但去年下半年至今我國外匯市場還是蠻平穩的。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 1 月底來到 3.2216 兆美元，日本來到 1.2599 兆美元，瑞士 1.0215 兆美元，印度為 5661 億美元，俄國為 4686 億美元，而南韓 4368 億美元，新加坡為 4078 億美元，香港至 12 月底為 4787 億美元。