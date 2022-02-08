〈美股早盤〉美債殖利率攀升 美股漲跌互現

由於投資人預期美國聯準會（Fed）將收緊貨幣政策，10 年期美債殖利率飆升至 2019 年以來高點，美股周二（8 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數上漲 101.53 點或 0.29%，那斯達克綜合指數跌 0.10%，標普 500 指數跌 0.03%，費城半導體指數跌 0.05%。輝瑞因 2022 全年財測低於預期，盤前跌近 4%。
美國 10 年期公債殖利率攀升至 1.96%，一些投資者認為，由於 Fed 力抗高通膨，今年美國公債殖利率可能升至 3%，較高的殖利率往往使未來現金流現值打折扣，從而讓科技業的高成長公司估值承壓。不過高盛表示，在殖利率攀升的情況下，也可能支撐銀行股與價值型股票。
投資人正在等待周四（10 日）公布的美國消費者物價指數 (CPI) 數據，預估通膨仍可能高居不下，帶給金融市場更多波動，為 Fed 升息與縮表作準備，任何通膨數據上升的跡象都將促使鷹派人士近一步升息，甚至提高升息幅度，交易員們預估今年將升息 4 到 5 次，第一次升息可能是在 3 月。
儘管英國石油 (BP-US)、杜邦 (DD-US)、輝瑞、哈雷摩托車（Harley-Davidson）(HOG-US)、派樂騰 (PTON-US) 等公司皆在周二公布財報，但財報季已近尾聲，投資人的注意力多半集中在 Fed 的貨幣政策上。
加密貨幣方面，比特幣與其他數位資產連兩日飆升，恢復自 1 月初以來高點，截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 1.6%，報 43,474 美元，近三周前曾跌破 4 萬美元。
西德州中質原油（WTI）一度跌至每桶 90 美元以下，交易員正在權衡近期油價面臨的風險，包括烏克蘭緊張局勢以及伊朗核談判重啟等。
台北時間周二（8 日）22 時許截稿前：
- 道瓊工業指數上漲 101.53 點或 0.29%，暫報 35,192.66 點
- 那斯達克綜合指數下跌 14.30 點或 0.10%，暫報 1,4001.37 點
- 標普 500 指數下跌 1.54 點或 0.03%，暫報 4,482.33 點
- 費半下跌 1.89 點或 0.05%，暫報 3,450.44 點
- 台積電 ADR 上漲 0.31% 至每股 122.69 美元
- 10 年期美債殖利率上漲至 1.9630%
- 紐約輕原油下跌 1.37% 至每桶 90.07 美元
- 布蘭特原油下跌 1.49% 至每桶 91.31 美元
- 黃金上漲 0.04% 至每盎司 1,822.50 美元
- 美元指數上漲至 95.630
焦點個股：
輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 3.78%，至每股 51.20 美元
輝瑞對其新冠疫苗與抗病毒藥物全年銷售額預測低於分析師預期，影響該股盤前下跌近 4%。輝瑞表示，預估疫苗與抗病毒物 Paxlovid 分別為 320 億與 220 億美元，皆低於 Refinitiv 分析師預估的 337.9 億與 228.8 億美元。
此外，輝瑞預估 2022 年全年總銷售額將落在 980 億至 1,020 億美元區間，也低於分析師預期的 1,054.8 億美元。
Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 7.47%，至每股 87.72 美元
美國疫苗製造商 Novavax 計劃在 2022 年向全球供應 20 億劑疫苗，然而卻因監管程序受阻，迄今為止僅完成 1,000 萬劑疫苗交付，並推遲第一季在歐洲與菲律賓等國家的疫苗交付，一名菲律賓官員表示，目前尚未收到訂購的 3,000 萬劑疫苗，正考慮與 Novavax 重新談判合約內容並減少訂購量。
輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 1.71%，至每股 243.04 美元
輝達和軟銀集團發布共同聲明，證實放棄 Arm 收購案的消息，這筆晶片業史上最大規模的重磅交易正式宣告失敗。共同聲明指出，因面臨重大監管挑戰，兩家公司已同意不繼續推進收購交易，軟銀將自這筆失敗的交易中獲得 12.5 億美元的分手費，並計劃推動 Arm 的公開上市。
關鍵經濟數據：
華爾街分析：
安盛投資管理公司（AXA investment Managers）核心投資部門投資長 Chris Iggo 在一份報告中寫道，市場將在某個時候習慣收緊機制，未來幾個月對成長與獲利預測的修正將是關鍵。
瑞銀股票衍生商品主管 Stuart Kaiser 表示，今年前幾周主要是由宏觀因素推動股市，如利率上升、聯準會（Fed）定價、通膨，並稱儘管 Meta（前臉書）股價大幅下跌，但其他科技公司公布的強勁財報讓市場得以復甦。
券商 CMC markets 分析師 Michael Hewson 稱，那斯達克指數仍是美股的主要影響動能，看起來有可能跌回 1 月低點並低於 200 日移動均線。與此同時，標普 500 指數一直維持在 200 日移動均線上方，多方與空方之間的拉鋸戰仍在持續，市場情緒也跟著起伏。
Oanda 分析師 Edward Moya 表示，加密貨幣的態勢正在回歸，基本面雖然不變，但看漲買盤一直保持穩定，而比特幣正在引領這股潮流，不過加密貨幣目前真正的考驗是，若避險情緒衝擊所有市場，是否還能穩住漲勢。