〈美股早盤〉美債殖利率攀升 美股漲跌互現

由於投資人預期美國聯準會（Fed）將收緊貨幣政策，10 年期美債殖利率飆升至 2019 年以來高點，美股周二（8 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數上漲 101.53 點或 0.29%，那斯達克綜合指數跌 0.10%，標普 500 指數跌 0.03%，費城半導體指數跌 0.05%。輝瑞因 2022 全年財測低於預期，盤前跌近 4%。

美國 10 年期公債殖利率攀升至 1.96%，一些投資者認為，由於 Fed 力抗高通膨，今年美國公債殖利率可能升至 3%，較高的殖利率往往使未來現金流現值打折扣，從而讓科技業的高成長公司估值承壓。不過高盛表示，在殖利率攀升的情況下，也可能支撐銀行股與價值型股票。

投資人正在等待周四（10 日）公布的美國消費者物價指數 (CPI) 數據，預估通膨仍可能高居不下，帶給金融市場更多波動，為 Fed 升息與縮表作準備，任何通膨數據上升的跡象都將促使鷹派人士近一步升息，甚至提高升息幅度，交易員們預估今年將升息 4 到 5 次，第一次升息可能是在 3 月。

儘管英國石油 (BP-US)、杜邦 (DD-US)、輝瑞、哈雷摩托車（Harley-Davidson）(HOG-US)、派樂騰 (PTON-US) 等公司皆在周二公布財報，但財報季已近尾聲，投資人的注意力多半集中在 Fed 的貨幣政策上。

加密貨幣方面，比特幣與其他數位資產連兩日飆升，恢復自 1 月初以來高點，截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 1.6%，報 43,474 美元，近三周前曾跌破 4 萬美元。

西德州中質原油（WTI）一度跌至每桶 90 美元以下，交易員正在權衡近期油價面臨的風險，包括烏克蘭緊張局勢以及伊朗核談判重啟等。

台北時間周二（8 日）22 時許截稿前：

道瓊工業指數上漲 101.53 點或 0.29%，暫報 35,192.66 點

那斯達克綜合指數下跌 14.30 點或 0.10%，暫報 1,4001.37 點

標普 500 指數下跌 1.54 點或 0.03%，暫報 4,482.33 點

費半下跌 1.89 點或 0.05%，暫報 3,450.44 點

台積電 ADR 上漲 0.31% 至每股 122.69 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.9630%

紐約輕原油下跌 1.37% 至每桶 90.07 美元

布蘭特原油下跌 1.49% 至每桶 91.31 美元

黃金上漲 0.04% 至每盎司 1,822.50 美元

美元指數上漲至 95.630

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 3.78%，至每股 51.20 美元

輝瑞對其新冠疫苗與抗病毒藥物全年銷售額預測低於分析師預期，影響該股盤前下跌近 4%。輝瑞表示，預估疫苗與抗病毒物 Paxlovid 分別為 320 億與 220 億美元，皆低於 Refinitiv 分析師預估的 337.9 億與 228.8 億美元。

此外，輝瑞預估 2022 年全年總銷售額將落在 980 億至 1,020 億美元區間，也低於分析師預期的 1,054.8 億美元。

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 7.47%，至每股 87.72 美元

美國疫苗製造商 Novavax 計劃在 2022 年向全球供應 20 億劑疫苗，然而卻因監管程序受阻，迄今為止僅完成 1,000 萬劑疫苗交付，並推遲第一季在歐洲與菲律賓等國家的疫苗交付，一名菲律賓官員表示，目前尚未收到訂購的 3,000 萬劑疫苗，正考慮與 Novavax 重新談判合約內容並減少訂購量。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 1.71%，至每股 243.04 美元

輝達和軟銀集團發布共同聲明，證實放棄 Arm 收購案的消息，這筆晶片業史上最大規模的重磅交易正式宣告失敗。共同聲明指出，因面臨重大監管挑戰，兩家公司已同意不繼續推進收購交易，軟銀將自這筆失敗的交易中獲得 12.5 億美元的分手費，並計劃推動 Arm 的公開上市。

關鍵經濟數據：

美國去年 12 月貿易逆差報 807 億美元，預期 830 億美元，前值 793 億美元。

華爾街分析：

安盛投資管理公司（AXA investment Managers）核心投資部門投資長 Chris Iggo 在一份報告中寫道，市場將在某個時候習慣收緊機制，未來幾個月對成長與獲利預測的修正將是關鍵。

瑞銀股票衍生商品主管 Stuart Kaiser 表示，今年前幾周主要是由宏觀因素推動股市，如利率上升、聯準會（Fed）定價、通膨，並稱儘管 Meta（前臉書）股價大幅下跌，但其他科技公司公布的強勁財報讓市場得以復甦。

券商 CMC markets 分析師 Michael Hewson 稱，那斯達克指數仍是美股的主要影響動能，看起來有可能跌回 1 月低點並低於 200 日移動均線。與此同時，標普 500 指數一直維持在 200 日移動均線上方，多方與空方之間的拉鋸戰仍在持續，市場情緒也跟著起伏。

Oanda 分析師 Edward Moya 表示，加密貨幣的態勢正在回歸，基本面雖然不變，但看漲買盤一直保持穩定，而比特幣正在引領這股潮流，不過加密貨幣目前真正的考驗是，若避險情緒衝擊所有市場，是否還能穩住漲勢。