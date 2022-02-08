〈財報〉輝瑞全年新冠疫苗和口服藥收入上看540億美元 但財務展望遜色

輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 週二 (8 日) 盤前公布 2021 年 Q4 財報喜憂參半，營收、獲利均翻倍，且看好其藥物研發優勢，帶動全年新冠疫苗和口服藥收入達到 540 億美元，但因上季營收未達市場預期，且全年財測遜色，拖累盤前股價挫逾 3%。

按業務表現來看，輝瑞營收表現之所以遜於預期，部分和內科藥物與醫院部門銷售疲軟有關，內科藥物銷售額年減 3%，至 22.4 億美元，醫院銷售額幾乎沒有成長，報 18.8 億美元。

整體來看，Q4 營收仍較去年同期增長 105%，至 238.4 億美元，其中疫苗銷售額達 125 億美元；調整後 EPS 年增 152%，至 1.08 美元。

財報公布後，輝瑞盤前跌 3.6%，暫報 51.30 美元。

Q4 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)

營收：238.4 億美元，年增 105％，低於預期的 241.2 億美元

(Non-GAAP) 淨利：62.4 億美元，年增 156%

(Non-GAAP) 稀釋後每股淨利 (EPS)：1.08 美元，年增 152%，優於預期的 87 美分

全年財報關鍵數據：

營收：813 億美元，年增 95%

(Non-GAAP) 淨利：252.36 億美元，年增 98%

(Non-GAAP) 稀釋後 EPS：4.42 美元，年增 96%

輝瑞上月底展開針對 18-55 歲成年族群的 Omicron 變異株疫苗臨床試驗，執行長 Albert Bourla 曾表示，預計 Omicron 疫苗將在今年 3 月前準備就緒。

另一方面，輝瑞也在積極推動新冠病毒口服藥物 Paxlovid 的生產和交付作業。Bourla 此前預計，今年 Q1 將產出 600 萬至 700 萬個療程，且年底前將產出 1.2 億個療程。截至目前，美國政府已訂購約 2000 萬個療程，預計 6 月前還將增購 1000 萬個。

全年財測：