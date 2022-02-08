法國：普丁承諾不在烏克蘭舉行新演習 俄羅斯：他沒說過

克里姆林宮周二 (8 日) 否認普丁 (Vladimir Putin) 曾向法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 承諾俄羅斯目前不會在烏克蘭附近進行進一步的演習，對法國有關外交進展的初步斷言潑了一盆冷水。

周一 (7 日) 訪問莫斯科的馬克宏是自從莫斯科在烏克蘭邊境附近集結超過 10 萬名部隊以來，與俄羅斯總統會面的最高階西方領導人。北約國家擔心俄羅斯部隊集結是為戰爭做準備。

普丁和馬克宏周一在新聞發布會上沒有宣布任何突破，但一位不願透露姓名的法國官員隔夜表示，普丁已承諾暫時不會在烏克蘭附近舉行新的演習。

這位官員還表示，普丁已承諾在本月稍晚時在軍事演習結束時從白俄羅斯撤軍。

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 表示，任何承諾不在烏克蘭附近舉行演習的報導都是「不正確的」。

他說，普丁並沒有就俄羅斯軍隊何時離開白俄羅斯作出新的承諾。他說，預計這些部隊將在演習結束後的某個時機重返俄羅斯基地，但「從來沒有人說過他們會留在」白俄羅斯。

馬克宏總統辦公室企圖掩飾這位法國官員周二的言論，指稱這位官員只是提到馬克宏和普丁討論過的觀點，而不是俄羅斯領導人的具體新承諾。

馬克宏也為自己的使命辯護，表示已阻止危機進一步惡化。他在抵達烏克蘭首都基輔後告訴記者，他「從來不會」預料普丁會做出讓步。他將在基輔會見烏克蘭總統 Volodymyr Zelenskiy。