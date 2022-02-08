美1月CPI可能再飆升 法人預期金價上攻有壓

美國通膨壓力未解，法人認為，即將公布的 1 月 CPI 如果再度爆表，勢必推升市場對升息周期的預期，不排除 3 月升息可能提高至 50 個基本點，屆時將不利金價走勢。

美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 7%，創下近 40 年來新高，市場預期即將公布的 1 月 CPI 可能升至 7.3%，FXTM 富拓表示，如果 1 月的 CPI 再度走升，將會推升市場對美國將迎來更激進升息周期的預期，預估 3 月可能升息 50 個基本點。

FXTM 富拓表示，從過往的情況看，黃金在高利率環境中表現不佳，根據市場交易員預測，2022 年聯準會將升息逾 5 次，每次升息 25 個基點，屆時將讓金價因此承壓。

但 FXTM 富拓也說，如果 CPI 漲幅低於預期或與去年 12 月的數據相近，市場可能預期 CPI 在趨於觸頂，進而重新評估聯準會的激進政策立場，結合美元翻貶、升息預期降溫則黃金有望延續漲勢。

根據彭博社報告，上周五黃金 ETF 持倉量減少 147,486 盎司，這是自 2021 年 12 月 3 日以來的最大單日降幅，而黃金 ETF 資金急劇流出，很大程度是基於升息預期影響。

從技術面來看，金價寬幅波動在 1786 美元在 1831 美元波動，但在 CPI 數據出爐前與美國升息前夕，預估多空爭奪仍將十分激烈。