鉅亨美股雷達： 美債殖利率持續攀升 派樂騰盤前跌逾6%

美股重要看點：

派樂騰 (PTON-US) 將在盤後公布財報，該股盤前股價下跌逾 6%。投資人持續關注本周稍後發布的通膨數據，美國 10 年期公債殖利率來到 1.945%，美股期貨週二 (7 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.09%，標普 500 期貨漲 0.02%，那斯達克 100 期貨跌 0.03%。

派樂騰 (PTON-US) 共同創辦人 John Foley 將辭去執行長職務，由 Spotify、Netflix 前財務長接手，公司還將推動董事會改革與成本削減計畫，預計將裁員 2800 人。

市場揣測聯準會 (Fed)3 月將升息 50 個基點的看法受到矚目，不過華爾街兩大銀行高盛、花旗不約而同表示，Fed 不太可能採取這麼激進的行動，建議投資人別押注 3 月升息 50 個基點 (2 碼)，但可以從升息 25 個基點的方向投資。

美國銀行則表示，Fed 可能會在 2022 年實施 7 次升息 25 個百分點。另一方面，美國銀行策略師對 Fed 緊縮環境下的美股發出警告。

美銀 Savita Subramanian 等策略師認為，雖然美股在前幾波升息循環中仍有正報酬率，但這回情況不一樣，Fed「是在估值過高的市場中緊縮政策」，美股前景沒什麼可期待，標普 500 指數到今年年底可能只會漲到 4600 點，比目前水準高 2%。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 1.39 點，收 35,091.13 點。

那斯達克指數下跌 82.34 點，或 0.58%，收 14,015.67 點。

標普 500 指數下跌 16.66 點，或 0.37%，收 4,483.87 點。

費城半導體指數下跌 0.74 點，或 0.021%，收 3,452.33 點。

今日重要總經數據：

美國 12 月貿易收支 (億美元)，預估 - 830，前值 - 802

重要個股動態：

Google 母公司 Alphabet 披露，創辦人佩吉 (Larry Page) 已經賣出價值超過 8000 萬美元股票，時間就在該公司宣布亮麗財報和分拆股票、帶動股票大漲之後。

根據 Alphabet(GOOGL-US) 上周五盤後向證券交易委員會 (SEC) 揭露的資料，佩吉上周四在公開市場上共賣出 13889 股 C 股，據 MarketWatch 估算這些股票以每股 2920.53 美元的加權平均價格賣出，套現約 4056 萬美元。

Alphabet A 股周一受到科技股低迷影響，收低 2.86% 至每股 2784.02 美元。該公司 A 股在截至上周五的三個月內共下跌 3.7%，大盤標普 500 指數同期間挫跌 4.2%。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《CNBC》周一 (7 日) 報導，根據兩名員工與內部信件，特斯拉 (TSLA-US) 在實現第四季銷售目標的壓力下，為因應晶片短缺問題，決定移除中國製 Model 3 和 Model Y 汽車轉向架中的兩個電子控制元件的其中一個。

特斯拉沒有披露這項移除行動，而該決定影響數萬輛運送至中國、澳洲、英國、德國和歐洲其他地區客戶的車輛。目前尚不清楚特斯拉是否對在美生產或出貨至美國的車輛也做了相同的改變。

這項移除決定表明，全球晶片荒持續延燒下，特斯拉也不得不屈服，這也意味特斯拉無法僅透過軟體更新，就將現行車款轉為無人駕駛車，其執行長馬斯克 (Elon Musk) 近期在財報電話會議上誇下海口，「今年將實現完全自動駕駛 (FSD)」的預期也將落空。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

因應勞動力市場競爭激烈，亞馬遜 (AMZN-US) 正在最大化調升企業員工的基本工資。

根據亞馬遜周一 (7 日) 給員工的內部備忘錄，日後所有白領工人的基本工資上限將在 35 萬美元，較先前上限 16 萬美元的水準大幅躍升。

根據該備忘錄，除了提高基本工資外，亞馬遜還將提高全球多數工作崗位的總體薪酬範圍，而且將較往常調漲幅度大上許多。