預期通膨數據再創新高 10年期美債殖利率觸及1.93%

10 年期美國國債殖利率周二 (8 日) 早盤升破 1.93%，因投資人關注本周稍後發布的通膨數據。

美東時間清晨 5 點 20 分，指標 10 年期美國國債殖利率攀升 2 個基點至 1.936%。30 年期國債殖利率上升 1.1 個基點至 2.229%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國勞工部將於周四 (10 日) 發布 1 月消費者物價指數 (CPI) 數據。

上周公布的 1 月非農就業報告強於預期，導致人們猜測美國聯準會 (Fed) 在升息方面可能會更加激進。預計周四的通膨數據將顯示 1 月物價格上漲 0.4%，較一年前上漲 7.2%。

Unigestion 宏觀和動態分配主管 Guilhem Savry 周二 (8 日) 表示，為了「糾正其在評估通膨衝擊的規模和持續性的錯誤，Fed 現在將透過將縮減減債、升息和量化緊縮全面結合方式，在一年內使其貨幣政策正常化」。

Savry 表示，雖然現在取消其寬鬆政策和收緊政策是合理的，但「時機和調幅讓金融市場感到意外，並提高了政策失誤的風險」。

美國銀行周一 (7 日) 表示，Fed 可能會在 2022 年實施 7 次升息 25 個百分點。

12 月進出口數據將於美東時間周二 (8 日) 上午 8:30 公布。

IBD/TIPP 2 月經濟樂觀指數定於美東時間上午 10 點發布。

周二將拍賣價值 500 億美元的 3 年期票據。