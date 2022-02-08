〈美股熱門股〉泰森漲價策略奏效 Q1財報寫佳績 收漲逾12%

食品加工商泰森食品（Tyson Foods）周一（7 日）公布 2022 會計年度第一季財報，拜牛肉與雞肉價格調漲之賜，營收、獲利皆優於分析師預期，激勵股價大漲逾 12%。

泰森食品第一季（截至 1/1）營收年增 24% 至 129.3 億美元，經調整後每股獲利報 2.87 美元，分別優於 FactSet 調查分析師預估的 121.7 億與 1.93 美元。此外，該公司預估 2022 年全年銷售額將介於 490 億至 510 億美元之間，分析師的預估則為 505.3 億美元。

該公司牛肉平均價格調漲 31.7%，使銷售額達到 50 億美元，雞肉與豬肉分別調漲 19.9% 與 12.8%，銷售額各達到 38.9 億與 16.26 億美元，其中牛肉業務部門營益率從去年同期的 13.2% 躍升至 19.1%。

泰森食品之所以能夠提高價格並保持強勁業績，是因為消費者需求相當強勁，該公司所有部門產品價格平均調漲 13%。該公司上季經調整後營益成長 42% 至 42.9 億美元。

泰森食品 (TSN-US) 周一股價大漲 12.23%，收在每股 99.09 美元，盤中一度漲至 99.20 美元歷史新高。

泰森食品執行長兼總裁 Donnie King 表示，公司優異的業績表現，凸顯多元蛋白投資組合在市場持續波動下的彈性。

證券研究機構 Stephens 分析師 Ben Bienvenu 認為，泰森食品強勁的業績表明其在通膨市場中的實力，以及雞肉業務營運改善、生產和工廠效率提升。

不過，泰森食品與其他肉類加工商卻因漲價遭政府批評，眾議院上月底要求該公司在周二（8 日）前提供產品成本資訊。

美國的經濟和消費者政策小組委員會主席、民主黨眾議員 Raja Krishnamoorthi 表示，雖然有部分公司聲稱，這些漲價帶來的優渥獲利是成本提高所致，然而財報數據顯示並非如此。