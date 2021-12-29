輝達今年股價漲幅超越尖牙股 金融分析公司：應取代Netflix躋身FAANG之列

輝達今年股價一路飆漲 138% 、超越尖牙股（FAANG）漲幅，在標普 500 指數成分股中排行第五，有金融分析公司認為，輝達應取代 Netflix， 躋身 FAANG 之列。

輝達今年表現如此亮眼，主要是半導體產品需求強勁，供應持續緊張，造就晶片股整體表現強勢，例如 AMD(AMD-US) 今年上漲 67%、iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 上漲 48%。

至於尖牙股表現，截至上周 23 日聖誕假期前，Alphabet 全年股價上漲 68%、「市值王」蘋果上漲 33%、Meta（前臉書）漲 23%、電商巨擘亞馬遜漲幅僅 5%。

輝達之所以如此強大還有其獨特之處，從電玩遊戲、比特幣到人工智慧與元宇宙，輝達幾乎參與所有在未來具發展潛力的領域，而且還不斷壯大，因此金融分析公司 Fundstrat 認為，輝達應取代 Netflix，成為 FAANG 的 「N」。

Fundstrat 在一份報告中寫道，輝達與列為 FAANG 中的 Google(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(FB-US) 公司的共同點遠大於 Netflix，Netflix 目前陷入數位內容競爭的苦戰中，而輝達在本質上處於領先地位。

輝達在今年股價大幅成長下，市值已達到 7,740 億美元，幾乎是 Netflix 市值 2,720 億美元的三倍，這意味著無論如何，輝達對市場的影響力都比 Netflix 大。

輝達 (NVDA-US) 周二收盤下跌 2.01%，每股報 303.22 美元，Netflix(NFLX) 跌 0.39%，每股報 610.71 美元。