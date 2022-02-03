Meta股價何以崩跌？蘋果隱私設定變更和用戶成長停滯

臉書母公司 Meta (FB-US) 在周三 (2 日) 公布第 4 季財報後，周四 (3 日) 早盤股價大跌，原因是每股獲利未達預期，第 1 季前景堪憂。

投資人周四大幅拋售該公司股票，使其股價暴跌逾 25%，觸至 244.75 美元的 52 周低點。

Meta 財務長 David Wehner 在財報聲明中指出，蘋果 (AAPL-US) 的 iOS 隱私權設定調整變化、通貨膨脹和匯率是公司前進的最大阻力。

但這不是股價暴跌的唯一原因。Meta 的獲利下滑，主要原因是該公司用戶成長已放緩至涓涓細流。特別是以臉書每日活躍用戶 (DAU) 數字來看，事實上已流失了 100 萬用戶。

Meta 企圖以投資元宇宙來解決這個問題，希望成為互聯數位世界的首選公司。但這需要數年時間才能實現，投資人可能不會等那麼久。

在 Meta 的財報電話會議上，CEO Mark Zuckerberg 和營運長 Sheryl Sandberg 都指出，蘋果於 2021 年 4 月推出的 App 跟踪透明度功能是該公司廣告業務面臨的主要問題。

App Tracking Technology 詢問用戶是否希望 App 能夠追踪他們在網路上的活動。關閉該功能會使 Meta 等公司無法更了解其用戶，影響定向廣告效用。

如果沒有準確的廣告定位，廣告商將退出 Meta 等服務，將廣告預算花在其他平台或服務上。

Sandberg 解釋，「蘋果給廣告商帶來兩個挑戰：一個是我們廣告定位的準確性下降，增加了推動成果的成本；另一個是衡量這些結果變得更加困難。」

財務長 Wehner 用更簡單的說法闡述了這個問題：由於 iOS 的隱私設定，該公司將損失 100 億美元。

他說，「這對我們的業務來說是個相當大的利空。」「而且在許多垂直領域正在浮現這種影響。」

而且 Meta 似乎沒有應對方案。根據 Sandberg 的說法，提高 Meta 的廣告優化能力須經「多年的努力」。

除了蘋果的隱私權設定變化之外，Meta 多年來的用戶成長也顯著放緩。但第 4 季是歷來最糟。

臉書本季僅新增 200 萬月活躍用戶 (MAU)，與上季相比幾乎沒有變化。第 3 季時該平台每月新增 1500 萬活躍用戶。

然而，就 DAU 而言，臉書流失了 100 萬用戶。對於一家創立至今大部分時間一直在瘋狂成長的企業來說，這是個驚人的轉折。

Meta 的主要成長前景繼續取決於其旗下 App，包括 Instagram 和 WhatsApp。這些服務分別新增 700 萬 MAU 和 500 萬 DAU。

即使如此，Meta 越來越靠用戶獲利，臉書用戶的平均收入從 2020 年第 4 季的 10.14 美元攀升至 2021 年第 4 季的 11.57 美元。在美國，該公司的每位用戶收入為 60.57 美元，高於上季的 53.56 美元。

每個 Meta 系列 App 用戶的平均收入從 2020 年第 4 季的 7.38 美元增加到 2021 年第 4 季的 9.39 美元。

Zuckerberg 將該公司大部分希望寄託在虛擬世界上，以此作為恢復用戶成長的手段。這就是他將公司重命名為 Meta 並專注於發布新的 VR 和 AR 頭戴設備的原因。

但這項努力將花費公司大量資金。他之前曾表示，光是 2021 年就將耗資 100 億美元。並且，在元宇宙接近公司設想的先進水平之前，還需要數年時間。

不過，就目前而言，Meta 可能需要盡量從用戶身上賺錢，並繼續應對蘋果公司的隱私權變更。