市場對ECB升息預期升高 拉加德承諾逐步行動 表示尚無大幅緊縮的必要性

市場對歐洲央行 (ECB) 今年升息預期轉濃之際，ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一 (7 日) 表示，通膨將回穩到 2% 左右，目前還無須大幅收緊貨幣政策，有任何調整都將會是循序漸進的。

雖然 ECB 上周為今年稍息開啟大門，但拉加德最新說詞顯得較謹慎，她表示，歐元區的高通膨不太可能變得根深蒂固，通膨仍有上揚風險，但會在紮根之前就消退，使 ECB 得以實現中期 2% 通膨率目標。

拉加德在歐洲議會作證時說，「通膨朝目標值回穩的機率增加了。目前並無跡象顯示中期通膨會一直遠高於我們的目標」，言下之意是沒有跡象顯示 ECB 需要大幅收緊政策。

歐元區正面臨歐元問世以來最高通膨率，拉加德上周四不再排除今年升息的可能性，而 ECB 管理委員會當中較鷹派成員、荷蘭央行總裁 Klass Knot 周日呼籲 ECB 盡快結束「疫情緊急購債計畫」(PEPP)，為今年第 4 季升息做準備。

目前 ECB 的緊急購債計畫預定至少實施到 10 月，但沒有設定截止期限，如果加速退場，代表今年底前就有可能升息，這將是 2011 年以來首次升息。

拉加德表示，貨幣政策將循序漸進，淨資產收購計畫得先結束，接著才會是升息，「任何調整都將是循序漸進的」，在後疫情復甦階段，「隨經濟數據調整政策」的重要性更甚以往。

目前市場預估歐洲央行今年會升息 50 個基點，儘管如此，經濟學家看法大多較謹慎，預估今年底或 2023 年初才會升息。

歐元區 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率攀升到 5.1%，是央行目標水準的兩倍以上，ECB 將在 3 月貨幣政策會議公布最新經濟預測和重新評估購債計畫，決策官員私下認為，最快 3 月就可能調整和利率有關的正式指引。

然而 ECB 可能加入全球多數央行的緊縮陣營，帶動希臘、義大利和西葡等歐元區周邊國家的公債殖利率近日跳升。對此拉加德強調，如果有必要，ECB 已經準備好採取干預行動。

安聯全球投資人固定收益專家 Massimiliano Maxia 說：「ECB 上周四表現得過於鷹派，現在試圖拉回一點。」