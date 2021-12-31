ECB官員：歐洲央行可能計畫在2023年初升息

據報導，歐洲央行 (ECB) 理事會成員、荷蘭央行總裁 Klaas Knot 在週四 (31 日) 接受採訪時表示，一旦歐洲央行在 2022 年底完成剩餘的購債後，將準備在 2023 年初開始升息。

Knot 表示，在明年年底前結束購債計畫後，利率有望在 2023 年開始上調。他也指出，歐洲央行的官員的升息決定，很大程度上取決於明年的經濟情況，不過一整年是很漫長的，面臨很大的不確定性。

此外，Knot 也說道，目前 Omicron 變種病毒對歐洲和美國地區的經濟衝擊不明顯，但是，如果出現更大的影響，他認為，歐洲央行已經做好準備能有效且快速的實行應對政策。

Knot 認為，通膨持續上升的風險可能較歐洲央行預期的更大。歐洲央行目前預測，2023 年和 2024 年的通膨率將放緩至 1.8%，不過有部分決策者對於該項前景預測表示懷疑。

目前歐洲央行正在實行的常規購債計畫 (APP)，於 2015 年推出，以將 CPI 增長率恢復到 2%。

歐洲央行理事會成員 Robert Holzmann 先前曾表示，如果通膨看起來可以持續性接近官方目標，歐洲央行最早可能在明年 9 月停止購買債券。Holzmann 預計，在 2022 年全年價格漲幅將保持在 2% 以上，他反對再對常規購債計畫做任何改變。

貨幣市場押注，歐洲央行將在 2022 年 9 月將存款利率上調 10 個基點，至 - 0.4%，這比上一次預期提前。在 10 月底，市場預期在 2022 年 11 月升息 20 個基點。