〈美股盤後〉Meta市值蒸發2000億美元創新紀錄 拖垮美股結束4連漲

華爾街周四 (3 日) 結束了連續四個交易日的上漲,Facebook 母公司 Meta(FB-US) 憑一己之力,讓整個美股都陷入動盪,主要基準指數全線收低。

Meta 股價暴跌 26.4%,市值蒸發約 2000 億美元,原因是在蘋果的隱私權調整後,這家公司令人失望的前景,以及來自 TikTok 等競爭對手的競爭加劇。

Meta 跌掉的市值創下美國公司有史以來最大,超過了蘋果 (AAPL-US) 在 2020 年 9 月 3 日市值縮水 1800 億美元的表現。

光是 Meta 的下挫,就讓那斯達克縮水 0.9%,標普 500 指數減少 0.6%,兩項指數分別創下自 2020 年 9 月和 2021 年 2 月以來的最大單日跌幅。

Alphabet Inc (GOOG-US) 和微軟公司 (MSFT-US) 等大型科技股下跌超過 3%,而亞馬遜 (AMZN-US) 收盤下跌 7.8%,不過財報發布後大漲 18%。

其他社群媒體公司的股票也受到了打擊。Twitter Inc (TWTR-US) 下跌 5.6%,而 Pinterest Inc((PINS-US) 和 Snap Inc (SNAP-US) 分別下跌 10.3% 和 23.6% 。

個股中為數不多的亮點之一是 T-Mobile US Inc (TMUS-US),公司在發布積極數據和展望後上漲 10.2%。

衡量華爾街恐慌情緒的芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 在前一交易日觸及近三週低點後,周四大漲 10% 至 24.35。

周四 (3 日) 美股四大指數表現:

美股道瓊指數下跌 518.17 點,或 1.45%,收 35111.16 點。

那斯達克指數下跌 538.73 點,或 3.74%,收 13878.82 點。

標普 500 指數下跌 111.94 點,或 2.44%,收 4477.44 點。

費城半導體指數下跌 164.62 點,或 4.58%,收 3432.55 點。

焦點個股

科技五天王全線皆墨,元凶 Meta(原臉書)(FB-US) 暴跌 26.4%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.67%;Alphabet(GOOGL-US) 下跌 3.32%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 7.81m%;微軟 (MSFT-US) 下跌 3.9%。

道瓊成分股未能倖免,VISA(V-US) 下跌 1.65%;Saleforce(CRM-US) 下跌 5.44%;默克 (MRK-US) 下跌 3.66%;NIKE(NKE-US) 下跌 2.29%;P&G(PG-US) 上漲 0.95%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.82%。

費半成分股成重災區,德州儀器 (TXN-US) 大跌 6.52%;恩智浦 (NXPI-US) 下挫 5.71%;AMD (AMD-US) 下跌 2.18%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.13%;美光 (MU-US) 下跌 3.01%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.48%;高通 (QCOM-US) 下跌 4.84%。

台股 ADR 跟隨美股重挫,台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.47%;日月光 ADR(ASX-US) 下跌 5.36%;聯電 ADR(UMC-US) 下跌 3.06%;中華電信 ADR(CHT-US) 下跌 0.6%。

企業新聞

亞馬遜將其在美國的 Prime 訂閱服務年費提高 20 美元至 139 美元,這是 2018 年以來首次上調。該公司周四公告稱,對於新的 Prime 會員,此次調價將於 2 月 18 日生效,對於現有用戶,3 月 25 日之後續約將採用新價格。

根據美國運通公司網站上發布的一份備忘錄,美國運通公司 (AXP -US) 周四表示,從 3 月 1 日起,它將要求其紐約員工至少每周在辦公室工作一次。

特斯拉在大約 3 個月內啟動其在美國的第九次汽車召回。該公司正在經歷一系列與安全相關的修復措施,表明監管機構對其正在進行更嚴格的審查。最新的召回涉及一個軟體錯誤,特斯拉正在美國召回超過 81.7 萬輛汽車。

經濟數據

美國 12 月耐用品訂單月減 0.7%,預期減 0.9%,前值減 0.9%。

美國 1 月 ISM 非製造業指數 59.9,預期 59.5,前值 62。

華爾街分析

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示,Facebook 的情況關乎市場信心,它是一檔超級廣泛持有的股票,也是許多投資組合的核心部分,所以當它遇到如此困難的時候,才動搖了投資人信心。

他認為,目前問題在於,這只是元宇宙的問題,又其實是一個整體問題?

Kinahan 指出,當前情況下,美股公司光是良好的營收是不夠的,還必須以非常樂觀的態度制定一個非常好的計畫。「好,但還不夠」已經成為本財報季的主題。

Easterly Investment Partners 共同投資長 Jack Murphy 認為,隨著通膨上升及聯準會預計加快升息,基金經理不得不相應地調整投資組合。他們將增加價值股的配置,為此他們將不得不出售他們的成長型股票,即使它們下跌 15% 至 30%。