〈美股盤後〉美股連四紅 高通AMD領費半漲近2.5%

在衡量科技股最新財報與最新就業數據後，美股延續近期漲勢，週三 (2 日) 連續四天收紅，Alphabet 和 AMD 的樂觀業績與展望，激勵科技股和晶片股同步上揚，標普和那指週三分別收紅近 1% 和 0.5%，費半由高通和 AMD 領漲，終場收漲近 2.5%，道瓊也漲逾 200 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費品收黑，該板塊下跌 0.53%，在 Alphabet 支撐和約會 App Match Group(MTCH-US) 的支撐下，通信服務板塊以 3% 領漲，該板塊過去 5 個交易以來已漲近 11%，創 2009 年以來最佳 5 日漲幅。

主要指數正在擺脫劇烈震盪的 1 月，因聯準會官員的最新評論，部分緩解了市場的擔憂情緒。

本週迄今發表談話的 6 位 Fed 官員中，沒有 1 位支持 3 月升息 2 碼 (0.5 個百分點) 的想法，其中，升息態度最激進的是聖路易斯聯準銀行總裁詹姆斯布拉德(James Bullard)，他並不排斥今年升息 5 次，但具體次數仍取決於通膨狀況。

週三 OPEC + 會議上，主要產油國同意維持 3 月起增產 40 萬桶 / 日的計畫後，國際油價自高點回落，WTI 小跌 0.23％至每桶 88 美元，布蘭特原油小跌 0.2% 至每桶 89.3 美元。。

經濟數據面，美國 1 月 ADP 就業人數意外減少 30.1 萬，遠遜於市場預期，且為 2020 年 12 月以來首度下滑。經濟學家認為，就業增長主要受到 Omicron 干擾，應驗了近期美國政府與央行官員所稱。

週三 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 224.09 點，或 0.63％，收 35629.33 點。

標普 500 指數上漲 42.84 點，或 0.94％，收 4589.38 點。

那斯達克綜合指數上漲 71.54 點，或 0.50％，收 14417.55 點。

費城半導體指數上漲 86.31 點，或 2.46％，收 3597.17 點。

標普 11 大板塊以通信服務板塊領漲，僅非必需消費品板塊收黑 (圖：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.70％；Meta(FB-US) 漲 1.25％；Alphabet(GOOGL-US) 漲 7.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.38％；微軟 (MSFT-US) 漲 1.52%。

道瓊成分股漲多跌少。旅行家集團 (TRV-US) 漲 2.82%；聯合健康 (UNH-US) 漲 2.43%；P&G(PG-US) 漲 1.79%；思科 (CSCO-US) 漲 1.44％；IBM(IBM-US) 漲 1.27%；Salesforce(CRM-US) 跌 3.06%；迪士尼 (DIS-US) 跌 1.29％。

費半成分股集體收高。高通 (QCOM-US) 漲 6.25％；AMD(AMD-US) 漲 5.12%；美光 (MU-US) 漲 3.76％；德儀 (TXN-US) 漲 3.61%；NVIDIA(NVDA-US) 漲 2.45%；博通 (AVGO-US) 漲 1.81%；應材 (AMAT-US) 漲 1.55%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.14%。

台股 ADR 僅中華電信收低。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.89%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.11%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.1%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.046%。

企業新聞

PayPal(PYPL-US) 周三收盤暴跌 24.59%，股價為 2020 年 5 月以來最低。此前其公布最新財測並不理想，警告 Omicron 變異株和通膨正在對消費支出產生影響，加上勞動力短缺、供應鏈問題和消費信心減弱等，導致該公司對前景態度更加謹慎。

其餘金融科技與支付類股走勢也不佳，Square 母企 Block(SQ-US) 收跌 10.7%，Affirm Holdings(AFRM-US) 收跌 9.8%，SoFi Technologies(SOFI-US) 收跌 8.36%。

Alphabet(GOOGL-US) 昨收盤公布營收獲利超預期，並宣布 1 拆 20 的股票分割計畫後，今日收高於 7.52%，包含 Meta(FB-US)、Pinterest(PINS-US) 等由廣告業務驅動的科技公司均在尾盤上揚。

AMD(AMD-US)收盤漲 5.12%，其昨日盤後公布上季財報亮眼，並看好全年銷售表現強勁。AMD 財測報喜之下，高通 (QCOM-US)、美光 (MU-US) 和 Nvidia(NVDA-US) 等晶片股週三普遍收高。

星巴克 (SBUX-US) 收盤小跌 1.04%。該公司公布上季獲利不及預期，警告成本上升恐繼續打壓利潤，因此調降全年獲利展望。

經濟數據

美國 1 月 ADP 就業人數報 - 30.1 萬人，預期 20.8 萬人，前值自 80.7 萬人下修至 77.6 萬人

美國當週 RIA 原油庫存變動 - 104.7 萬桶，前值 237.7 萬桶

華爾街分析

CAPTRUST 投資長 Michael Vogelzang 表示，在歷經艱難的 1 月後，我認為我們看到一些空頭回補和低點反彈的情況，但市場還沒穩定下來，我們還沒完全了解聯準會接下來要做什麼，對今年的通膨路徑的理解也沒有很好。

Vogelzang 續稱，俄烏局勢可能將油價推升至比當前還要更高的水平，恐拖累經濟放緩並帶動通膨走高，因此他認為市場很不穩定，且正在尋找底部。

SYZ Private Banking 投資主管 Luc Filip 指出，市場焦點顯然已轉向企業財報，我們已看到大型科技公司的強勁表現，但市場情緒有可能會在某些時候轉向總體經濟數據和聯準會，並在其中搖擺不定，對金融市場來說，這代表更大的波動性。

凱投宏觀美國經濟學家 Michael Pearce 稱，最新的 ADP 報告恐凸顯周五非農數據的下行風險，但他預計就業市場疲軟僅為暫時情況，會隨著 Omicron 疫情改善而趨緩。