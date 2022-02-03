〈美股盤後〉美股連四紅 高通AMD領費半漲近2.5%

在衡量科技股最新財報與最新就業數據後，美股延續近期漲勢，週三 (2 日) 連續四天收紅，Alphabet 和 AMD 的樂觀業績與展望，激勵科技股和晶片股同步上揚，標普和那指週三分別收紅近 1% 和 0.5%，費半由高通和 AMD 領漲，終場收漲近 2.5%，道瓊也漲逾 200 點。
標普 11 大板塊僅非必需消費品收黑，該板塊下跌 0.53%，在 Alphabet 支撐和約會 App Match Group(MTCH-US) 的支撐下，通信服務板塊以 3% 領漲，該板塊過去 5 個交易以來已漲近 11%，創 2009 年以來最佳 5 日漲幅。
主要指數正在擺脫劇烈震盪的 1 月，因聯準會官員的最新評論，部分緩解了市場的擔憂情緒。
本週迄今發表談話的 6 位 Fed 官員中，沒有 1 位支持 3 月升息 2 碼 (0.5 個百分點) 的想法，其中，升息態度最激進的是聖路易斯聯準銀行總裁詹姆斯布拉德(James Bullard)，他並不排斥今年升息 5 次，但具體次數仍取決於通膨狀況。
週三 OPEC + 會議上，主要產油國同意維持 3 月起增產 40 萬桶 / 日的計畫後，國際油價自高點回落，WTI 小跌 0.23％至每桶 88 美元，布蘭特原油小跌 0.2% 至每桶 89.3 美元。。
經濟數據面，美國 1 月 ADP 就業人數意外減少 30.1 萬，遠遜於市場預期，且為 2020 年 12 月以來首度下滑。經濟學家認為，就業增長主要受到 Omicron 干擾，應驗了近期美國政府與央行官員所稱。
週三 (2 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 224.09 點，或 0.63％，收 35629.33 點。
- 標普 500 指數上漲 42.84 點，或 0.94％，收 4589.38 點。
- 那斯達克綜合指數上漲 71.54 點，或 0.50％，收 14417.55 點。
- 費城半導體指數上漲 86.31 點，或 2.46％，收 3597.17 點。
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.70％；Meta(FB-US) 漲 1.25％；Alphabet(GOOGL-US) 漲 7.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.38％；微軟 (MSFT-US) 漲 1.52%。
道瓊成分股漲多跌少。旅行家集團 (TRV-US) 漲 2.82%；聯合健康 (UNH-US) 漲 2.43%；P&G(PG-US) 漲 1.79%；思科 (CSCO-US) 漲 1.44％；IBM(IBM-US) 漲 1.27%；Salesforce(CRM-US) 跌 3.06%；迪士尼 (DIS-US) 跌 1.29％。
費半成分股集體收高。高通 (QCOM-US) 漲 6.25％；AMD(AMD-US) 漲 5.12%；美光 (MU-US) 漲 3.76％；德儀 (TXN-US) 漲 3.61%；NVIDIA(NVDA-US) 漲 2.45%；博通 (AVGO-US) 漲 1.81%；應材 (AMAT-US) 漲 1.55%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.14%。
台股 ADR 僅中華電信收低。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.89%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.11%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.1%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.046%。
企業新聞
PayPal(PYPL-US) 周三收盤暴跌 24.59%，股價為 2020 年 5 月以來最低。此前其公布最新財測並不理想，警告 Omicron 變異株和通膨正在對消費支出產生影響，加上勞動力短缺、供應鏈問題和消費信心減弱等，導致該公司對前景態度更加謹慎。
其餘金融科技與支付類股走勢也不佳，Square 母企 Block(SQ-US) 收跌 10.7%，Affirm Holdings(AFRM-US) 收跌 9.8%，SoFi Technologies(SOFI-US) 收跌 8.36%。
Alphabet(GOOGL-US) 昨收盤公布營收獲利超預期，並宣布 1 拆 20 的股票分割計畫後，今日收高於 7.52%，包含 Meta(FB-US)、Pinterest(PINS-US) 等由廣告業務驅動的科技公司均在尾盤上揚。
AMD(AMD-US)收盤漲 5.12%，其昨日盤後公布上季財報亮眼，並看好全年銷售表現強勁。AMD 財測報喜之下，高通 (QCOM-US)、美光 (MU-US) 和 Nvidia(NVDA-US) 等晶片股週三普遍收高。
星巴克 (SBUX-US) 收盤小跌 1.04%。該公司公布上季獲利不及預期，警告成本上升恐繼續打壓利潤，因此調降全年獲利展望。
經濟數據
- 美國 1 月 ADP 就業人數報 - 30.1 萬人，預期 20.8 萬人，前值自 80.7 萬人下修至 77.6 萬人
- 美國當週 RIA 原油庫存變動 - 104.7 萬桶，前值 237.7 萬桶
華爾街分析
CAPTRUST 投資長 Michael Vogelzang 表示，在歷經艱難的 1 月後，我認為我們看到一些空頭回補和低點反彈的情況，但市場還沒穩定下來，我們還沒完全了解聯準會接下來要做什麼，對今年的通膨路徑的理解也沒有很好。
Vogelzang 續稱，俄烏局勢可能將油價推升至比當前還要更高的水平，恐拖累經濟放緩並帶動通膨走高，因此他認為市場很不穩定，且正在尋找底部。
SYZ Private Banking 投資主管 Luc Filip 指出，市場焦點顯然已轉向企業財報，我們已看到大型科技公司的強勁表現，但市場情緒有可能會在某些時候轉向總體經濟數據和聯準會，並在其中搖擺不定，對金融市場來說，這代表更大的波動性。
凱投宏觀美國經濟學家 Michael Pearce 稱，最新的 ADP 報告恐凸顯周五非農數據的下行風險，但他預計就業市場疲軟僅為暫時情況，會隨著 Omicron 疫情改善而趨緩。