PayPal將財測不佳歸咎於通膨 股價開盤暴跌22%

PayPal (PYPL-US) 周二 (1 日) 發表弱於預期的財測，並將其歸咎於通貨膨脹。其股價在周三 (2 日) 開盤大跌逾 22%。

PayPal 第 4 季業績喜憂參半，每股獲利低於預期的 1.11 美元和不計項目的 1.12 美元。不過，相較於 Refinitiv 預期的 68.7 億美元營收，該公司營收達 69.2 億美元。

但 PayPal 也表示，預計第 1 季非公認會計準則每股獲利為 87 美分，低於分析師預計的 1.16 美元。它還預計，在即期和中性外匯基礎上，2022 年全年營收將成長約 15% 至 17%，略低於分析師預計的 17.9%。

PayPal CEO Dan Schulman 表示，該公司採取「精算後的方式」來制訂財測，但預計下半年營收將加速成長。

他點出各項挑戰，包括前母公司 eBay (EBAY-US) 正向自有支付平台過渡，以及通貨膨脹抑制消費者支出等「外生因素」，還有供應鏈問題「不成比例地影響」了跨境支付。

PayPal 同時也未能達成用戶成長目標，財務長 John Rainey 表示，部分原因是有 450 萬個「非法」帳戶加入該平台，「影響了我們在本季實現財測的能力」。該公司還撤回其用戶成長目標，Rainey 宣稱這是專注於「永續成長和推動參與度」的「必要選擇」。

Canaccord Genuity Capital Markets 分析師維持對該股的買入評級，但將目標價從 315 美元調降至 215 美元，周二 (1 日) 發表報告指出，PayPal 的挑戰主要是「短期利空」。

Canaccord 報告指出，「雖然淨新增帳戶的成長速度預計將在 2022 年放緩，但用戶參與度指標穩步上揚，並預計在 2022 年推動參與度的背後會有更多行銷活動。」「該公司已經表明，即使因其市場規模過大，難以掌握稍縱即逝的商機，但它仍然很靈活：像是擴大令人印象深刻的先買後付 (BNPL) 產品和推出股票交易。」