Omicron橫掃就業市場 ADP 1月就業報告1年多來首度出現衰退

薪資單處理公司 ADP 周三 (2 日) 報導，由於 Omicron 變種病毒傳播重擊了招聘，美國企業在 1 月出現一年多以來首次就業衰退。

本月民間就業人數減少 30.1 萬，與《道瓊》估計的增加 20 萬大相逕庭，較 12 月下修的 77.6 萬增幅明顯大跌。這是 ADP 自 2020 年 12 月以來首次報告就業負成長。

對疫情敏感的休閒和酒店業貢獻了半數以上的降幅，因為相關企業報告減少了 15.4 萬人。貿易、運輸和公用事業減少了 62000 人，而其他服務類別減少了 23000 人。

製造業也減少了 21000 個職位，而教育和衛生服務業減少了 15000 個，建築業減少了 10000 個。

服務業有 27.4 萬人失業，商品生產商減少 27000 人。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「由於 Omicron 變種病毒及其對就業成長的重大影響，雖然可能只是暫時的，但勞動市場復甦在 2022 年初就出現了倒退。」

徵讓人密切關注的勞工部非農就業人數將於周五 (4 日) 發布。華爾街預計該報告將顯示僅增加 15 萬個工作崗位。經濟學家和白宮官員近日陸續警告，由於勞工部編製報告的方式和統計效應，上月數字可能很粗略。

雖然 ADP 的報告可能暗示周五的數字疲軟，但這兩個數字可能存在很大差異。以 12 月 ADP 報告為例，在修訂前的初值為 80.7 萬人，遠高於勞工統計局的私人就業人數 21.1 萬和非農報告的 19.9 萬。

從企業規模的角度來看，失業主要集中在小公司。員工少於 50 人的公司減少了 14.4 萬人；員工超過 500 人的企業減少了 98000 人；而中型企業減少了 59000 人。

聯準會 (Fed) 官員也正在密切關注就業數據。他們認為美國經濟正處於充分就業狀態，將自今年開始進行一系列升息。