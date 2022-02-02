非農就業報告尚未發布 美國官員已先為市場打預防針

本周最重要的經濟數據是大小非農報告。周三 (2 日) 將公布 1 月 ADP 就業人數；周五 (4 日) 將公布 1 月非農報告。

值得注意的是，在就業數據公布之前，白宮以及聯準會 (Fed) 官員近日不斷發出預警，讓市場對「可能很糟」的數據提前做好心理準備。

美國總統拜登的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任 Brian Deese 周二 (1 日) 表示，1 月非農就業數據可能「讓人困惑」，因為新冠疫情患者會在統計中被視為失業者。

他表示：「政府對數據進行採樣的方式，是對每周的數據進行快速檢視。如果有人請了一星期的病假，即使沒有被解雇，如果沒有得到帶薪病假，就不會被計入就業。」

按照白宮官員的說法，由於 Omicron 變替病毒導致一些勞工暫時離開工作崗位，1 月就業報告中的失業人數可能被誇大。

白宮新聞秘書 Jen Psaki 周一 (31 日) 表示：「1 月就業數據收集期間，有將近 900 萬人因為患病失去工作，因此我們希望大家有一定的心理準備，要了解數據是怎麼來的。1 月底就業報告披露的失業人口中，有很大一部分可能是因為感染 OMicron 而生病的人。」

Fed 官員近期談話除了闡述對貨幣政策的看法外，基本上也都順帶提到對 1 月就業數據的不看好。

里奇蒙 Fed 行長 Thomas Barkin 表示，預計就業報告不會強勁，很多勞工未被計入。

聖路易 Fed 行長 James Bullard 表示，即將公佈的上月就業報告不會太好看。

費城 Fed 行長 Patrick Harker 說，由於 Omicron 變種病毒株的衝擊，就業報告可能很糟糕。

亞特蘭大 Fed 行長 Raphael Bostic 說，1 月就業報告數據可能「略低於」近幾個月，顯示出 OMicron 病毒的影響力。

經濟學家的平均預期是，美國 1 月經季節調整後非農就業人數將增加 15.5 萬人，若公布數據值符合預期，這將是 2020 年年末以來最低數字；1 月失業率預期為 3.9%，與前值持平。

除了上述政府官員的共識預期外，各家投行的預期更悲觀。德意志銀行預計就業人數增幅將更低，只有 12.5 萬人；富國銀行則預計就業人數將減少 10 萬人；野村證券預計就業人數降幅將在 5 萬左右；甚至有投行預計 1 月就業降幅達到 20-30 萬。