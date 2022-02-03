OPEC+未擴大增產 油價周三小漲 逼近每桶90美元

在 OPEC + 堅持溫和增產計畫之下，油價周三 (2 日) 小幅上漲，對未來油價重回三位數的預期重回市場。

儘管多個成員國未能按計畫提高月產量，使得原油價格走高，包括美國在內的主要能源消費國也施加了巨大壓力，但 OPEC + 仍舊決定堅持增產每日 40 萬桶的計畫。

周三布蘭特原油收盤上漲 31 美分至每桶 89.47 美元，而美國 WTI 原油上漲 6 美分至每桶 88.26 美元。上週五，兩項商品均來到 2014 年 10 月以來最高，布蘭特原油觸及 91.70 美元，WTI 原油觸及 88.84 美元。

部分價格料已消化

Rystad Energy 石油市場主管 Bjørnar Tonhaugen 表示，市場擔心 OPEC+ 將無法達到其增產目標，雖然這已經部分為市場消化，但人們依舊擔心，先前的投資過低與疫情因素，從沙烏地阿拉伯、科威特到俄羅斯，生產能力都將受限。

繼去年飆升 55% 之後，原油價格在 2022 年繼續上行。全球需求穩定復甦、庫存下降以及供應中斷等因素推動了油價。近幾周來，圍繞俄羅斯可能入侵烏克蘭的緊張局勢也推高了價格，儘管莫斯科表示沒有發兵計畫。

短期可能上漲後回調

不過，一些分析師認為，儘管基本面看漲，但一直有獲利了結的賣壓，讓油價無法如預期衝高。美國銀行周三的報告認為，在經過今年以來的漲勢後，短期市場很容易出現回調。

芝加哥 Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 表示，在 90 美元附近有很多阻力，獲利了結的賣壓明顯可見。

石油經紀商 PVM 分析師 Stephen Brennock 發布報告認為，增產報告可能推動價格上漲，但上攻 100 美元的步伐預計很快停止，然後在夏季需求高峰開始時恢復。

他說：「熊仍在冬眠，但可能會提早醒來。」