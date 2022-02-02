烏克蘭危機升溫 美國終於動手 調動3000軍人就近駐紮

隨著烏克蘭與俄羅斯接壤的安全局勢繼續惡化，美國五角大廈周三 (2 日) 宣帶將把部分駐歐部隊進一步向東移動，並由美國本土派出部隊前往歐洲駐紮。

《NBC》引述一位資深美國政府官員的話說，美國總統拜登將由美國派遣 2000 名士兵到波蘭和德國，與其他部隊會合。這位官員補充說，另外 1000 名已部署在歐洲的軍隊將轉移到羅馬尼亞。

這位官員告訴《NBC》，「這些部隊不會在烏克蘭作戰。這項調動不是永久性的動作。他們會對當前情況做出反應。」

目前俄羅斯在與烏克蘭接壤的東部邊界和盟友白俄羅斯北部邊界部署估計 10 萬名裝備先進武器的俄羅斯士兵。

五角大廈上月將 8500 名美國軍人戰備狀態提升至「高度戒備」，以便在北約 (NATO) 啟動反應部隊 (NRF) 時可即時在歐洲部署。北約的 NRF 約有 4 萬人，啟動需要所有 30 個北約成員國批准。

五角大廈高級官員上周警告，俄羅斯入侵烏克蘭的後果將會「十分可怕」。

美國陸軍參謀長聯席會議主席 Mark Milley 上將周五 (28 日) 告訴記者，「部署的部隊類型包括地面機動部隊、火砲、彈道導彈、空軍，所有這些都組合在在一起。如果對烏克蘭開始動員，那將是非常重大的事，將導致大量人員傷亡。」「結果將會十分可怕。」

他說，俄羅斯已在烏克蘭邊境部署了空軍、海軍、特種部隊、網路電戰、指揮控制、後勤配置和其他能力。

幾個月來，美國及其西方盟國目睹克里姆林宮軍隊在烏克蘭與俄羅斯和白俄羅斯的邊界上穩步集結。類似俄羅斯在 2014 年非法吞併黑海半島克里米亞之前的行動，當時引發國際騷動並對莫斯科展開制裁。

克里姆林宮否認部隊部署是襲擊的前奏，而是將這次行動定調為軍事演習。

俄羅斯官員一再呼籲美國阻止北約軍事聯盟東擴。

俄羅斯還要求美國「不得在尚未成為北約成員國的任何前蘇聯國家的領土上建立軍事基地」，或「將其基礎設施用於任何軍事活動或與其發展雙邊軍事合作」。

自 2002 年以來，烏克蘭一直尋求加入北約。根據北約組織第 5 條條款規定，對一個成員國的攻擊被視為對所有成員國的攻擊。

在美國上周拒絕莫斯科對烏克蘭和北約的要求之後，俄羅斯總統 Vladimir Putin 本周稍早再次指責西方國家無視俄羅斯的主要安全問題。

他在周二 (1 日) 的新聞發布會上表示，美國想要「壓制俄羅斯」，任何讓烏克蘭加入北約的可能性都將「破壞俄羅斯的安全」。