羅賓漢Q1前景慘淡 盤前股價跌破去年IPO價格 開盤續跌逾5%

美國線上券商羅賓漢（Robinhood Markets）昨日給出 2022 會計年度第一季營收悲觀的財測，盤後股價暴跌逾 15% 後，周五（28 日）盤前股價續跌逾 14%，創下自去年 7 月首次公開發行（IPO）以來新低，開盤續再下挫逾 5%。

羅賓漢在第四季虧損 4.23 億美元，不僅表現劣於去年 IPO 前同期的獲利 700 萬美元，成本也因股份薪酬與員工人數增加上升一倍多，此外該公司還表示，於活躍用戶下降，預計 2022 會計年度第一季營收表現慘淡，嚇壞投資人紛紛撤資，股價連日下滑。

羅賓漢鑒於第四季月活躍用戶人數下滑，預估第一季營收將不到 3.4 億美元，低於華爾街分析師預估的 4.482 億美元。

該公司第四季營收報 3.63 億美元，略高於分析師預估的 3.621 億美元，稀釋後每股虧損 0.49 美元，高於分析師預估的 0.45 美元，此外月活躍用戶也從第三季的 1,890 萬人降至 1,730 萬人，再度劣於分析師預估的 1,980 萬人。

羅賓漢與多數科技新創公司一樣，IPO 以來一直沒有獲利，「國家證券」（National Securities）分析師 Art Hogan 表示，該公司過去在疫情時期是投資人眼中的新寵兒，也是散戶瘋買的迷因股核心，然而隨時序進入新的一年，這股熱潮已冷卻下來。

S3 Partners 預測分析部門執行董事 Ihor Dusaniwsky 表示，羅賓漢的股票作空部位約達 5.01 億美元，占流通性股票的 10.77%，過去 30 天內已有價值 1.27 億美元的股票遭做空。

羅賓漢是散戶交易論壇 Stocktwits 與 Reddit 上活躍且受關注的股票之一。羅賓漢 (HOOD-US) 周五盤前一度跌逾 14%，開盤後續跌 5.38%，每股暫報 10.98 美元。