爆料：蘋果iPhone SE 3可能在今年4月問世

顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 創辦人 Ross Young 週三 (19 日) 推文表示，蘋果可能在 2022 年 4 月下旬推出 iPhone SE 第三代新機。

知名爆料人 Ross Young 週三指出，蘋果主打的平價 iPhone SE 將迎來第三代，很可能會在 4 月下半月發布，或者最遲可能在 5 月初發布。

蘋果可能在 2022 年 4 月下旬推出 iPhone SE 第三代新機 (圖片：Ross Young 推特)

按蘋果往常慣例，iPhone SE 新品發布一直在春季，第一代機型在 2016 年 3 月發布，第二代機型在 2020 年 4 月發布。

《彭博》科技記者 Mark Gurman 此前表示，蘋果即將舉行春季發表會，將推出新款 iPhone SE 和其他新硬體。

蘋果即將舉行春季發表會，將推出新款 iPhone SE 和其他新硬體 (圖片：翻攝 macrumors)

Young 週一推文表示，蘋果可能命名新款 iPhone SE 為「iPhone SE+ 5G」。iPhone SE 3 將採與當前 iPhone SE 相同的設計，沿用 4.7 吋 LCD 螢幕，主要新功能是採用與 iPhone 13 相同的 A15 仿生晶片，並且支援 5G 使用體驗。

市場預估 iPhone SE 3 於 2022 年產量介於 2,500 至 3,000 萬台。

Young 爆料的準確性相當高，去年他聲稱蘋果 iPad mini 6 配備 8.3 吋螢幕，沒有 Home 鍵。他還率先報導 蘋果新款 14、16 吋 MacBook Pro 首度搭載 ProMotion 技術的 Liquid Retina XDR 顯示器。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.70%，暫報每股 168.61 美元。