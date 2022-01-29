〈美股熱門股〉Affirm居先買後付龍頭地位獲分析師升評 勁揚逾17%

隨美國「先買後付」（BNPL）市場逐漸成熟，投行 DA Davidson 認為線上分期貸款平台 Affirm 在該領域居龍頭地位，看好其前景發展，升評其股票評等，Affirm 股價周五（28 日）大漲逾 17%。

DA Davidson 分析師 Christopher Brendler 在一份報告中寫道，在殘酷的拋售後，Affirm 股票的風險 / 報酬大幅改善，樂觀看待其業績成長，將該股評等從「中立」（Neutral）上調至「買入」，目標價訂為每股 75 美元。

Affirm(AFRM-US) 周五股價受消息激勵上漲 17.06%，每股報 59.71 美元。該股在過去幾周以來遭受重創，今年迄今累積下跌 42%。

Brendler 援引業界數據表示，隨消費者對先買後付的瞭解程度提升，加上商家增加 BNPL 的消費新選擇，BNPL 在去年底購物季的使用率成長 1 倍多，凸顯 BNPL 在美國市場越來越成熟。

Brendler 也說，在所有 BNPL 供應商中，Affirm 鶴立雞群，隨著該公司與亞馬遜 (AMZN-US)、Shopify(SHOP-US) 的合作漸增，該股已經不是純粹的 BNPL 股票。此外，Affirm 有別於同行的是，該公司把獲利目標定得較低，並提供具體漸增的獲利指引，意味著 2 月 10 日公布的第二季財報有很大的上揚潛力。

Brendler 表示，雖然 Affirm 股價仍不便宜，且仍有包括信貸、競爭對手與即將到來的監管等隱憂，但這些風險已略為降低，其商業模式有足夠的彈性來克服這些風險。