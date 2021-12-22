調查：蘋果iPhone稱霸全球5G市場 三星超車OPPO

週二 (21 日) 據市場研究機構 Strategy Analytics 發布最新報告，蘋果 iPhone 在今年第三季的銷量和銷售額皆領先其他手機製造商，成為全球最暢銷、最賺錢的 5G 手機。

Strategy Analytics 針對全球第三季 5G 智慧型手機的調查報告顯示，2021 年第三季全球 5G 智慧型手機市場中，蘋果 iPhone 持續稱霸全球 5G 手機市場，市占率達 25%，小米和三星分別拿下了亞軍和季軍。

第三季全球暢銷 5G 手機排名出現重大變化，其中三星超車 OPPO 勇奪季軍。

Strategy Analytics 總監 Ken Hyers 透露，受惠於多地區對三星智慧型手機的健康需求，以及其推出不同價位的多個機款，三星 5G 手機在前三季出貨量連續負增長之後，目前已恢復到正值。

2021 年第三季全球 5G 智慧型手機市場中，蘋果 iPhone 持續稱霸全球 5G 手機市場，市占率達 25% (圖片：Strategy Analytics)

Hyers 指出，可折疊智慧型手機等領先技術與多款 5G 設備的結合，如三星高階手機 Galaxy Z Flip 3、S21 Ultra 及其平價 A 系列手機等，使得三星領先 OPPO，成為全球第二大最受歡迎的 Android 5G 智慧型手機品牌。

三星崛起導致小米第三季歐洲區出貨量放緩，Hyers 提到：「小米在 2021 年第二季實現全球 5G 智慧型手機出貨量大幅增長，2021 年第三季增長出現停滯，近一季出貨量增長持平。」

Strategy Analytics 副總監 Yiwen Wu 表示：「中國手機品牌廠榮耀在中國迅速普及，是 2021 年第三季季增率最快的 Android 5G 智慧型手機品牌。」

