調查：蘋果iPhone稱霸全球5G市場 三星超車OPPO

調查：蘋果iPhone稱霸全球5G市場 三星超車OPPO (圖片：AFP)
調查：蘋果iPhone稱霸全球5G市場 三星超車OPPO (圖片：AFP)

週二 (21 日) 據市場研究機構 Strategy Analytics 發布最新報告，蘋果 iPhone 在今年第三季的銷量和銷售額皆領先其他手機製造商，成為全球最暢銷、最賺錢的 5G 手機。

Strategy Analytics 針對全球第三季 5G 智慧型手機的調查報告顯示，2021 年第三季全球 5G 智慧型手機市場中，蘋果 iPhone 持續稱霸全球 5G 手機市場，市占率達 25%，小米和三星分別拿下了亞軍和季軍。

第三季全球暢銷 5G 手機排名出現重大變化，其中三星超車 OPPO 勇奪季軍。

Strategy Analytics 總監 Ken Hyers 透露，受惠於多地區對三星智慧型手機的健康需求，以及其推出不同價位的多個機款，三星 5G 手機在前三季出貨量連續負增長之後，目前已恢復到正值。

2021 年第三季全球 5G 智慧型手機市場中，蘋果 iPhone 持續稱霸全球 5G 手機市場，市占率達 25% (圖片：Strategy Analytics)
2021 年第三季全球 5G 智慧型手機市場中，蘋果 iPhone 持續稱霸全球 5G 手機市場，市占率達 25% (圖片：Strategy Analytics)

Hyers 指出，可折疊智慧型手機等領先技術與多款 5G 設備的結合，如三星高階手機 Galaxy Z Flip 3、S21 Ultra 及其平價 A 系列手機等，使得三星領先 OPPO，成為全球第二大最受歡迎的 Android 5G 智慧型手機品牌。

三星崛起導致小米第三季歐洲區出貨量放緩，Hyers 提到：「小米在 2021 年第二季實現全球 5G 智慧型手機出貨量大幅增長，2021 年第三季增長出現停滯，近一季出貨量增長持平。」

Strategy Analytics 副總監 Yiwen Wu 表示：「中國手機品牌廠榮耀在中國迅速普及，是 2021 年第三季季增率最快的 Android 5G 智慧型手機品牌。」
 

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