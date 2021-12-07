摩根大通：iPhone 13市場需求仍然健康

市場傳出蘋果 iPhone 需求放緩情況，但週一 (6 日) 摩根大通發布報告指出，iPhone 13 系列所有型號的交貨時間都已延長，顯示 iPhone 13 系列需求仍是健康的。

彭博上週報導，蘋果 iPhone 13 系列傳出需求放緩，消息人士表示，蘋果已告知零件供應商，摩根大通分析師 Sam Chatterjee 根據 iPhone 取得性跟蹤 (iPhone Availability Tracker) 發布報告指出，蘋果 iPhone 13 系列在上市 12 週後仍然很健康，理由是所有型號的交貨時間在數週保持相對穩定後，平均交貨期也拉長。

蘋果 iPhone 13 系列每週整體平均交貨時間。(圖片：appleinsider)

摩根大通根據報告指出，區域觀察中，中國、英國和德國的交貨時間延長，其中中國 iPhone 13 Pro 型號出貨日從 0 天升到 7 天，從 22 天擴展到 24 天，主因是 11 月下旬中國 iPhone 需求回升。

美國是唯一一個交貨時間沒有延長的國家，iPhone Pro 機型整體平均交貨時間從 19 天縮短到 13 天，非 Pro iPhone 的平均交貨期穩定在 3 天。

Chatterjee 寫道：「總體交貨期延長表明需求繼續保持健康和強勁，而改善供應有助於控制交貨期。這顯然與指向 2021 年底需求放緩的報告相反。」

Chatterjee 預計：「強勁銷售需求和緊張通路庫存之下，將為蘋果帶來比預期更好的季度營收。」

蘋果 (AAPL-US) 週一上漲 2.15% 至每股 165.32 美元，年初至今漲幅達 27.75%。