美國Q4 GDP報告將出爐 巴隆周刊提4項觀察要點

周四 (27 日) 美股盤前將公布美國去年 Q4 國內生產總值 (GDP) 初值，在物價攀升、供應鏈問題以及 Omicron 變異株席捲背景下，巴隆周刊 (Barron’s) 認為，本次 GDP 報告重點應關注四大面向。

經濟學家預計，去年第 4 季 GDP 有望較前一季大幅反彈，估年增 5.5%，亞特蘭大聯準銀行的經濟追蹤模型 GDPNow 也預測，美國 Q4 GDP 年增率將達 6.5%。

不同於其他預測者看好美國經濟在 Q4 強勁反彈，哈佛大學甘迺迪政治學院研究員、克羅爾研究所首席經濟學家 Megan Greene 認為，美國上季 GDP 不會出現強彈，只會看到一點加速。

美國商務部將在台灣時間周四 21:30 公布 Q4 GDP 初值，巴隆周刊認為，消費支出、存貨、州和地方政府支出，以及進出口表現為值得關注的四大面向。

消費支出

受惠於季初的強勁勢頭，市場預計，Q4 消費支出可望較上季改善，但某種程度上也可能受到 Omicron 拖累。

Bankrate.com 分析師 Mark Hamrick 表示，零售銷售確實在季末時稍微下滑，但基本上這和人們提前消費有關，因此不會造成太大影響。消費支出占美國 GDP 組成項目近 7 成。

庫存

部分製造商、零售與批發商為因應提前展開的假期銷售季，較往年更早補充庫存，分析人士認為，這有望成為 Q4 經濟增長的驅動引擎，且從 11-12 月批發庫存數據可觀察出，部分障礙因素可能已開始緩解。

富國銀行 (Wells Fargo) 首席經濟學家 Jay Bryson 稱，10 月和 11 月相對強勁的製造業數據顯示，Q4 可能出現一些庫存回補，鑑於 Q3 表現太過低落，因此就算回補力道不大，也有機會帶來相當不錯的表現。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 預計，庫存項目將使整體 GDP 增加 2 個百分點。

州和地方政府支出

未動用到的聯邦刺激資金和大幅成長的稅收收入，使各州預算較往年更加充裕，因此即使聯邦政府削減財政刺激規模，州和地方政府支出仍有望成為經濟成長的一大驅動力。

經濟學家預計，政府支出對 Q4 經濟成長的貢獻較小，但隨著各州開始增加支出，影響力可能開始擴大，甚至部分抵銷聯邦刺激減弱對經濟造成的影響。

進出口

考慮到 Q4 貿易數據波動較大，富國銀行首席經濟學家 Jay Bryson 認為，對 Q4 經濟成長來說，進出口表現將會是最大的不確定因子。

此前數據顯示，繼 10 月出口暴增並創新高後，美國 11 月出口卻出現下滑，作為 GDP 減項的進口則有所成長，且昨日公布數據顯示，12 月進口繼續超過出口，貿易逆差再度超出市場預期。