Omicron、通膨影響消費 美國12月零售額月減1.9% 創10個月來最大降幅



美國商務部周五（14 日）公布數據顯示，去年 12 月零售額較 11 月驟減 1.9%，遠高於預估的下降 0.1%，創下 10 個月來最大降幅，主因是新冠變種病毒株 Omicron 蔓延，以及居高不下的通膨影響消費者購買支出。

據報告數據，不含汽車項目，12 月零售額月減 2.3%，也遠低於 0.3% 的成長預估，除 12 月數據疲軟外，11 月的增幅也從最初公布的 0.3% 修正為 0.2%。

去年 12 月各消費類別銷售額普遍下滑，其中當月線上銷售額大幅下降 8.7%，電子產品銷售額月減 2.9%，而家具與家庭用品銷售額月減 5.5%，餐廳與酒吧則月減 0.8%，加油站銷售額月減 0.7%，只有兩類產品出現成長，雜項商店與建築園藝材料，零售額分別成長 1.8% 與 0.9%。

數據顯示，美國零售額經歷數個月高速成長後，消費者支出開始萎縮，原因包括民眾補獲得紓困補助不如去年年初水準，再加上疫情封鎖期間儲蓄耗盡，但去年零售額表現仍比 2020 年疫情時期強勁，成長 16.9%。

此外，根據美國勞工部周五公布的報告，1 月進口價格下降 0.2%，低於預期的成長 0.2%，創下自去年 8 月以來首次負成長，在很大程度上是因為進口燃油價格下降 6.5%。雖然該數字讓民眾看到通膨可能正在消退的希望，但主要是由於石油價格下跌所致。

Columbia Threadneedle 分析師 Mari Shor 表示，儘管數據結果比預期的糟，主要是反映出 Omicron 與供應鏈瓶頸的影響，但從長遠角度來看，這只是暫時的，並認為零售商能比過去疫情開始時更快恢復元氣。

Bankrate 分析師 Ted Rossman 表示，根據市調結果，消費者自去年 10 月開始就感受到通膨帶來的壓力。雖然 12 月報告沒有多少令人滿意的地方，但 10 月與 11 月零售額表現相當良好，去年第四季零售額仍比去年同期成長 17.1%。

Rossman 說，最大的問題是該如何從高通膨與需求減弱的影響下，重新找回成長動力。