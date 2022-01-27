康寧去年每股賺2.07美元 看本季玻璃價格持穩

玻璃大廠康寧 (GLW-US) 今 (27) 日公布全球事業去年第四季業績，合併營收為 37.14 億美元，季增 2%、年增 12%，稅後純益 4.65 億美元，季減 4%、年增 1%，反映季節性、通膨等不利因素影響，單季每股純益達 0.54 美元，累計去年全年營收達 140.82 億美元，每股賺 2.07 美元。

康寧預期今年首季營收將落在 35-37 億美元，每股純益則落在 0.48-0.53 美元，較去年第四季下滑，持續反應季節性因素，但今年全年營收則可望保持成長，並進一步上看 150 億美元，也估今年資本支出將維持去年水準。

顯示器玻璃價格方面，康寧預期，今年第一季價格將繼續持平，整體供需平衡趨向吃緊，全年來看，估整體玻璃供應情況將維持吃緊到平衡狀態，為有利玻璃價格的環境。

康寧執行副總裁暨財務長 Tony Tripeny 表示，雖然去年供應鏈面臨運費、物流、原料成本，加上車用晶片短缺造成相關產品營收、利潤下滑，但各事業群營收仍保持成長，在過去幾個月中，也持續與客戶協商提高合約價格，相關修訂後的訂價條款都將在今年生效，將有助毛利率改善。

此外，康寧去年 12 月也宣布財務長將由 Edward Schlesinger 接任，此人事命令預計自 2022 年 2 月 18 日起生效，原財務長 Tripeny 則將退休。