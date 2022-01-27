〈美股早盤〉美國上季GDP大勝預期 三大指數勁揚1.5%

在投資人權衡聯準會 (Fed) 最新言論及遠優預期的 Q4 GDP 報告後，美股周四 (27 日) 開盤走高，三大指數勁揚逾 1.5%。截稿前，道瓊工業指數漲逾 500 點或 1.51%，那斯達克綜合指數漲 1.54％，標普 500 指數漲 1.53％，費城半導體指數小跌 0.2％。

經濟數據消息面，美國公布 Q4 GDP 季增年率 6.9%，遠優於市場預期，並創 1984 年以來最大增幅，主要受惠於強勁的消費支出、商業投資和庫存重建。另一方面，美國上周初領失業金人數達 26 萬，為過去 4 周以來首度下滑。

財報消息面，即使新冠疫情加上成本激增，導致上季銷售額、獲利遜於預期，麥當勞 (MCD-US) 開盤仍小漲 0.5％；黑石集團 (BX-US) 公布上季獲利幾乎翻倍，開盤漲 5.6％；英特爾昨日盤後公布財測不佳後，今開盤跌 5.3％，特斯拉 (TSLA-US) 也挫逾 3%。

大型科技股開盤普遍上漲。Netflix(NFLX-US)開盤大漲 5%，避險基金大佬 Bill Ackman 宣布買進 310 萬股 Netflix；蘋果 (AAPL-US) 公布財報前夕漲逾 2％；微軟 (MSFT-US) 漲 2%，Alphabet(GOOGL-US)也漲 1.9%。

結束為期 2 天的貨幣政策會議後，聯準會 (Fed) 主席鮑爾昨日表示，FOMC 考慮在 3 月會議升息，但目前央行官員仍尚未就政策路徑作出最終決定。

截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.830％，美元短線拉升，站上 97 關卡，創 2020 年 7 月以來最高，金價則挫 1.7%，回落至每盎司 1800 美元下方。

截至台北時間周四 (27 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 517.61 點或 1.51%，暫報 34685.70 點

那斯達克綜合指數上漲 204.24 點 1.54%，暫報 13750.15 點

標普 500 指數上漲 66.55 點或 1.53%，暫報 4416.48 點

費半下跌 8.40 點或 - 0.25%，暫報 3399.50 點

台積電 ADR 上漲 0.63% 至每股 123.86 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.830％

紐約輕原油上漲 1.18％ 至每桶 88.38 美元

布蘭特原油上漲 0.94% 至每桶 90.81 美元

黃金下跌 1.73% 至每盎司 1798.10 美元

美元指數上漲至 97.130

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Comcast(CMCSA-US) 早盤下跌 4.29％，至 46.38 美元。

受有線電視業務支撐，加上主題樂園收入強彈，Comcast 公布上季營收年增近 10%，調整後 EPS 為 77 美分，均優市場預期，但寬頻用戶年減 61%，未達預估。

麥當勞 (MCD-US) 早盤上漲 0.54％，至 251.12 美元。

因成本上揚擠壓利潤，麥當勞公布 Q4 營收、獲利均不及預期，但菜單價格調漲和新品促銷，仍帶動美國同店銷售額年增 7.5%，供應鏈問題緩解也使全球同店銷售額較去年同期增長 12.3%。

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 5.67％，至 380.09 美元。

串流媒體平台 Netflix 此前公布上季新用戶增長不及預期，拖累股價重挫，億萬投資大佬 Bill Ackman 的潘興廣場基金 (Pershing Square) 趁機抄底買進，近期斥資近 11 億美元買入 310 萬股的 Netflix 股票。

關鍵經濟數據：

美國 Q4 GDP 季增年率初值報 6.9％，預期 5.7%，前值 2.3%

(圖：Zerohedge)

美國 12 月耐久財訂單月增率初值報 - 0.9％，預期 - 0.4%，前值 2.6%

美國上周 (1/22) 初領失業金人數報 26 萬人，前值自 28.6 萬人上調至 29 萬人

美國上周 (1/15) 續領失業金人數報 167.5 萬人，前值自 163.5 萬人下調至 162.4 萬人

台北時間 23:00 公布美國 12 月成屋待完成銷售年增率，預期 - 0.3%，前值 - 2.2%

華爾街分析：

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，隨著供應限制有所緩解，通膨將在今年下滑，貨幣政策緊縮壓力應會消散，既不該讓市場受驚，也不應干擾經濟擴張。

IG 法國首席市場分析師 Alexandre Baradez 稱，聯準會發出很快就會升息的信號，投資人對此感到不安，但這也代表經濟表現更佳，我們正逐步邁向正常化，近期的股市跌勢也為投資人創造買進機會。