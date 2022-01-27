〈財報〉成本上升侵蝕獲利 麥當勞上季財報低於預期

麥當勞 (MCD-US) 周四 (27 日) 公佈的上季獲利和營收都低於分析師預期。股價在盤前下跌 3%。

這家漢堡連鎖店去年第 4 季淨利為 16.4 億美元，合每股 2.18 美元，高於去年同期的 13.8 億美元，合每股 1.84 美元。不計將 McD Tech Labs 出售給 IBM (IBM-US) 和其他相關費用，麥當勞的每股獲利為 2.23 美元，低於 Refinitiv 調查的分析師預期的每股 2.34 美元。

淨銷售額增加 13% 至 60.1 億美元，低於預期的 60.3 億美元。該公司的同店銷售額同比成長 12.3%，較前年成長 10.8%。

在美國本土市場，麥當勞同店銷售額成長 7.5%，超過 StreetAccount 估計的 6.9%。與前年相較，美國同店銷售額成長 13.4%。該公司將財報的強勁表現歸功於菜單價格上漲、不斷增加的會員和諸如 McRib 等促銷項目。

同樣，麥當勞在美國以外的餐廳也表現強勁。包括日本和拉丁美洲在內的國際開發加盟授權部門同店銷售額成長 14.2%，超過 StreetAccount 估計的 9%。但是，由於中國當季面臨新冠疫情死灰復燃，同店銷售額下降。

包括英國、澳大利亞和法國在內的國際市場部門的同店銷售額成長了 16.8%，略高於預期的 16.5%。

麥當勞全年數位銷售額超過 180 億美元。