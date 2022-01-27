〈財報〉康卡斯特獲利超越預期 但寬頻用戶未達標

康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 周四 (27 日) 公佈的第 4 季業績超過分析師對營收和獲利的預期，但寬頻客戶淨增數未能達標。

在周四的盤前交易中，康卡斯特股價上漲逾 2%。

該公司調整後每股獲利為 77 美分，高於 Refinitiv 分析師估計的 73 美分；營收為 303.4 億美元，也高於 Refinitiv 估計的 296.1 億美元；寬頻聯網客戶淨增 21.2 萬個，低於 FactSet 估計的 22 萬。

康卡斯特表示，其每季股利增加 8% 至 27 美分，並將股票回購額度增加 100 億美元。

該公司在上月的一次活動中曾警告，第 4 季寬頻客戶成長低於預期。

康卡斯特當季各部門表現與去年同期相比如下：

●Cable Communications 貢獻 164.1 億美元的收入，增加 4.5%

●媒體收入 58.3 億美元，增加 8.4%

●電影工作室貢獻 24.2 億美元的營收，增加 36.4%

●主題公園帶進 18.9 億美元的營收，大增 191.3%

●Sky 貢獻了 50.8 億美元的營收，下降 2.5%

NBCUniversal 的廣告支持串流媒體平台 Peacock 到 2021 年底擁有 2450 萬月活躍帳戶。截至 7 月，該公司表示該平台已有 5400 萬註冊用戶，該平台的競爭對包括 Netflix (NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)。

該公司表示，其媒體部門業績包括與 Peacock 相關的 3.35 億美元營收和 5.59 億美元的調整後 EBITDA 虧損；去年同期的營收為 7100 萬美元，調整後 EBITDA 虧損為 2.54 億美元。

在因疫情而延長關閉時間後，該公司的主題公園業務出現大幅反彈，成為史上最賺錢的第 4 季，但國際遊客仍然受到限制。

Sky 營收較去年同期相比略有下降，主要是由於內容收入下降，部分原因是體育節目授權和直接面向消費者的營收發生變化。