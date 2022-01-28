Google Cloud已組建新團隊 招募大量專家拓展區塊鏈業務

CNBC 周四 (27 日) 報導，谷歌旗下雲端部門 Google Cloud 已成立新團隊，計畫圍繞區塊鏈應用打造業務，初步瞄準零售、醫療保健、金融服務與媒體等 6 項產業，作為拓展業務的標的。

Google Cloud 數位資產戰略負責人 Richard Widmann 透露，Google Cloud 部門計畫招募大量來自區塊鏈領域的專家。

目前，谷歌的雲端市集已為開發人員提供可建構區塊鏈網絡的工具，且擁有區塊鏈領域的客戶，包含 Dapper Labs、Hedera、Theta Labs 和交易所，谷歌還提供資料集，讓人們透過 BigQuery 服務查看比特幣和其他加密貨幣的交易紀錄。

Widmann 表示，谷歌正在思考可以直接向區塊鏈開發人員提供哪些類型的服務，並稱 Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 已將零售、醫療保健、金融服務、媒體、娛樂和製造業視為業務拓展目標，只要這些產業客戶需要區塊鏈技術，谷歌將可提供幫助。

對谷歌來說，持續成長的第三方存儲服務市場，將會是千載難逢的機會，若上述計畫成功，則有望使谷歌實現廣告以外的業務多元化，幫助谷歌在運算和存儲服務市場表現更加突出。