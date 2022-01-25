聚焦Fed會議及烏克蘭情勢 美債殖利率重拾升勢

美國國債殖利率 25 日早盤攀升，投資人關注聯準會 (Fed) 的政策會議和地緣政治緊張局勢。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 4.8 個基點至 1.783%。30 年期國債殖利率上升 4.1 個基點至 2.126%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fede 為期 2 天的會議定於 25 日開始，政策決定將於美東時間 26 日下午 2 點正式宣布。市場預計 Fed 不會在 1 月會議後升息，絕大多數投資人預計 Fed 將在 3 月宣布首次升息。

然而，預計 Fed 將發出繼續收緊貨幣政策的訊號。華爾街投資人認為，Fed 將在未來 1-2 個月內結束資產購買，並將在年中左右開全面縮減資產負債表。

Lombard Odier Private Bank 投資長 Stephane Monier 表示，該公司預計「政策行動將在 3 月實施」，屆時資產購買規模將結束並首次升息。

他指出，市場將密切關注 26 日會議後 Fed 主席鮑爾的談話，以釐清一些 Fed 未來政策方向，「尤其是關於預計將於年底開始的縮表」。

投資人也密切關注烏克蘭和俄羅斯之間緊張局勢的最新進展。美國國務院 23 日建議所有在烏克蘭的美國公民立即撤離該國，理由是俄羅斯在邊境進行了不尋常的軍事集結。

在數據方面，1 月份經濟諮商會消費者信心指數將於美東時間 25 日上午 10 點公佈。

25 日將拍賣 340 億美元的 52 週期票據和 550 億美元的 5 年期票據。