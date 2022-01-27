美股重點新聞摘要2022年01月27日

今日操盤前瞻

美股財報：特斯拉、英特爾、意法、麥當勞、蘋果 (盤後)

美國去年第四季 GDP

一文解讀 Fed 最新決策：鷹派支持 3 月升息、不排除每次會議都有升息可能、準備大幅縮表

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (26 日) 發布的最新貨幣政策聲明暗示，聯準會 (Fed) 最快將在 3 月升息以對抗數十年來的最高通膨。閱讀全文...

Fed 加發聲明談縮表！暗示將到期不再投入而非直接出售

美國聯準會 (Fed) 周三 (26 日) 暗示 3 月可能升息，並表示升息後準備大幅縮減資產負債表，似乎意味著縮表將比市場預期更快到來。閱讀全文...

關稅戰煙硝再起！WTO 允許中國對美 6.45 億美元商品課報復性關稅

世界貿易組織 (WTO) 週三 (26 日) 裁定，中國有權對價值約 6.45 億美元的美國商品徵收關稅，可能允許中國最早在 2 月對美國進行報復，為美中貿易戰休兵近一年情勢帶來變化。閱讀全文...

Counterpoint：蘋果 Q4 中國市占率創新高 睽違 6 年成中國最熱銷手機品牌

Counterpoint Research 周三 (26 日) 發布報告，蘋果 (AAPL-US) 中國市占率在去年 Q4 創下歷史新高，睽違 6 年再度成為中國最暢銷的智慧手機品牌。閱讀全文...

瑞銀：VIX 狂飆同時 也掃除了部分投機泡沫 對長期投資者不是壞事

今年以來，美股快速下挫至修正領域，代表恐懼程度的芝加哥期權交易所 (Cboe) 波動率指數 (VIX)，則已經大漲 90%。不過對瑞銀主管來說，這不見得是件壞事。閱讀全文...

波音上季為 787 延誤支出 35 億美元 但 2 年來首見正現金流

在過去 15 個月的大部分時間裡，由於生產問題導致無法交機，波音公司 (BA-US) 因此在第 4 季財報中對其 787 夢幻機提撥了 35 億美元的稅前支出。閱讀全文...