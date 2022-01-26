〈美股早盤〉聯準會政策結果出爐前夕 美股強彈 微軟領漲那指

等待聯準會 (Fed) 政策會議結果出爐之際，受強勁企業財報支撐，美股周三 (26 日) 強力反彈。截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或 0.9%，那斯達克綜合指數漲 1.87％，微軟領漲，標普 500 指數漲 1.4％，費城半導體指數漲逾 3％。

微軟 (MSFT-US) 昨盤後公布亮眼財報，並給出優於預期的本季收入展望後，開盤漲逾 5％；德州儀器 (TXN-US) 上季財報財測均優預期，開盤後也漲 4.7％。

受優異財報與財測激勵，大型科技股普遍獲得提振。截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.3％，Alphabet(GOOGL-US)漲 2.2％，蘋果 (AAPL-US) 漲 1.6％，Meta(FB-US)漲 1.2％。晶片股亦表現不俗，Nvidia(NVDA-US)和 AMD(AMD-US)和分別漲 3.5％和 2.7％。

特斯拉 (TSLA-US) 和英特爾 (INTC-US) 將於周三盤後公布最新財報，兩者分別在財報前夕漲 2.8％和跌 0.1％。

近來聯準會的升息預期，促使對利率敏感的成長股震盪不斷，聯準會將在台灣時間周四 (27 日) 凌晨公布最新貨幣政策決議，預計 Fed 將發出 3 月開始升息的信號。

因預期聯準會將更快收緊貨幣政策，美債殖利率上周最高一度觸及 1.9%。周三截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.774％，美元維持在 2 周半高點下方。

截至台北時間周三 (26 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 320.20 點或 0.93%，暫報 34617.93 點

那斯達克綜合指數上漲 252.88 點或 1.87%，暫報 13791.85 點

標普 500 指數上漲 61.20 點或 1.40%，暫報 4417.65 點

費半上漲 105.05 點或 3.13%，暫報 3458.56 點

台積電 ADR 上漲 2.00% 至每股 124.93 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.774％

紐約輕原油上漲 1.16％ 至每桶 86.59 美元

布蘭特原油上漲 1.42% 至每桶 89.45 美元

黃金下跌 0.75% 至每盎司 1838.60 美元

美元指數上漲至 96.06

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 0.49％，至 205.10 美元。

因新冠疫情加上 787 夢幻客機交付延誤，波音盤前公布 Q4 每股虧損 7.69 美元，遠高於市場預估的虧損 42 美分，營收也遜於預期。儘管如此，波音仍在上季實現正現金流，為 2019 年 Q1 以來首度。

AT&T(T-US) 早盤上漲 1.23％，至 26.80 美元。

隨著疫情改變人們的娛樂習慣，帶動無線服務和 HBO Max 訂閱需求成長，AT&T 公布上季營收、獲利均優於預期，且成功轉虧為盈。

康寧 (GLW-US) 早盤上漲 15.53％，至 40.77 美元。

在光通訊、面板、生命科學和半導體業務成長帶動下，康寧公布上季財報優於市場預期，隨著需求維持強勁，且定價環境有利，康寧看好本季和 2022 全年業績表現續強。

關鍵經濟數據：

台北時間 23:00 美國上周 EIA 原油庫存變動，前值 51.5 萬桶

華爾街分析：

Fuerst Fugger Privatbank 投資組合管理主管 Norbert Frey 預計通膨將維持高位，且升息幅度將超過投資人當前預期，2022 年將由價值股當道。

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 表示，今日的市場焦點將集中在聯準會，人們預期，考慮到市場波動和俄烏地緣政治緊張局勢，聯準會的言論可能較為緩和。