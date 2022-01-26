瑞銀：VIX狂飆同時 也掃除了部分投機泡沫 對長期投資者不是壞事

今年以來，美股快速下挫至修正領域，代表恐懼程度的芝加哥期權交易所 (Cboe) 波動率指數 (VIX)，則已經大漲 90%。不過對瑞銀主管來說，這不見得是件壞事。

瑞銀全球財富管理公司投資長 Mark Haefele 本周發布報告，認為 VIX 幾乎翻倍的主因，在於投資人對升息前景不安，去年宅經濟的贏家財報也不好，未能緩解市場的不安。

Haefele 表示，聯準會本次會議預計將政策重點，從支持經濟轉向對抗通膨，短期市場方向可能會繼續波動，許多關鍵市場因素仍在變化中，包括俄羅斯和烏克蘭之間緊張加劇，以及企業財報和指引的持續展開。

不過，他認為，對於長期投資者而言，如果波動能夠讓過於投機的市場降溫，這並不是一件壞事。

他以比特幣為例，比特幣今年以來跌幅超過 20%，並在近日來到 38000 美元以下的 6 個月低點。而加密貨幣與美股的走勢，近來也更加同步，如同國際貨幣基金 (IMF) 本月指出，這可能會給金融穩定帶來風險。

因而，Haefele 認為，如果當前的波動意味著一些長期增長的股票，價格可以來到幾個月來最佳，這不是件壞事。即使全球經濟增長放緩幅度超過市場預期，這些股票也往往表現良好。

他強調，當前仍處在一個非常強勁的經濟增長環境中，這在短期內應該會繼續支持周期性和價值型行業。他維持標普 500 指數在 2022 年底 5100 點的目標價位。