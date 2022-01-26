〈蘋果財報前瞻〉高盛分析師謹慎看待 12月銷售放緩 Q2財測恐令人失望

受美股普遍走低的拖累，蘋果 (AAPL-US) 股價停滯不前。該公司將於周四公布第一財季 (12 月季度) 的財報，多頭認為，iPhone 銷售強勁可望推動營收和獲利優於預期，但也有分析師持謹慎看法。

高盛分析師 Rod Hall 給予蘋果股票「中立」評級，向來是華爾街對蘋果股票較謹慎的分析師之一，此季也不例外，他認為 12 月季度存有令人失望的風險。

Hall 表示，無論是零售銷售數據和中國手機銷售數據都表明「12 月銷售動能較近幾個月放緩」，此趨勢可能令蘋果對第二財季 (3 月止的一季) 發出較謹慎的評論。

由於 App Store 和搜尋營收的增長放緩，他也對蘋果的服務業務持謹慎看法。

他表示，在供應受限的情況下，蘋果執行程度可能還優於計畫，但該季末服務和 iPhone 需求下降，恐令蘋果對當季和前景的評論增加風險。

他指出，2021 財年 (9 月止) 服務部門成長率 27%，較前兩年約莫 16% 的成長年率上升。

Hall 指出，app 跟踪公司 Sensor Tower 的數據表明，2021 一整年 (日歷年) App Store 營收成長都在減速，此外此回的第一財季事實上在 12 月 25 日結束，而非 12 月 31 日，這將向來銷售強勁的聖誕節後一周的銷售推遲到第二財季計算。

他補充，由於供應短缺的宣傳廣泛，可能促使消費者提前購物，因此 12 月季度的數據較往年正常狀況更難解釋。

他指出，美國 12 月零售額下降 3.1%，「遠低於預期」。更重要的是，他還認為，Netflix 近期用戶增長疲軟以及派樂騰健身器材的需求下降，這些都意味著過去 2 年有利於蘋果的疫情期需求熱潮已經見頂。

蘋果周二股價下跌 1.14%，收 159.78 美元。