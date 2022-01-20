〈美股早盤〉美股重挫後強彈 道瓊漲逾300點、那指彈升1.5%

科技股拋售潮昨日將那斯達克綜合指數推入修正領域，逢低買盤進駐下，那指周四 (20 日) 開盤彈升 1%，主要指數均高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或 近 1%，那斯達克綜合指數漲 1.6%，標普 500 指數漲 1.1％，費城半導體指數漲 0.5%。

對於通膨加劇和升息前景的擔憂，本周使殖利率跳升，導致成長股承壓，那斯達克綜合指數周三自前波高點下跌 10%，跌入修正領域。截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.831％。

科技股自昨日的拋售中反彈。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 漲 2.3％，Meta(FB-US) 漲逾 2％，微軟 (MSFT-US) 漲 1.8％，Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.1％，蘋果 (AAPL-US) 漲 0.7％，Netflix(NFLX-US) 則漲 1.3％，該公司將率先於周四盤後公布財報，成為第一家公布業績的科技巨頭。

經濟數據方面，美國公布上周初領失業金人數上升至 28.6 萬，創下去年 10 月以來最高，凸顯出 Omicron 對勞動力市場的影響。

個股消息面，受惠於強勁假期需求，美國航空盤前公布上季虧損小於預期，股價開高後於平盤震盪；聯合航空 (UAL-US) 則小跌 0.3％，該公司警告 Omicron 恐拖累航空業復甦進程。

產險公司旅行家集團 (TRV-US) 公布上季淨利攀至新高後，開盤漲逾 3％。

截至台北時間周四 (20 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 347.59 點或 0.99%，暫報 35376.24 點

那斯達克綜合指數上漲 228.41 點或 1.59%，暫報 14568.66 點

標普 500 指數上漲 49.91 點或 1.10%，暫報 4582.67 點

費半上漲 16.36 點或 0.45%，暫報 3628.54 點

台積電 ADR 下跌 0.96% 至每股 129.75 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.831％

紐約輕原油下跌 0.36％ 至每桶 86.65 美元

布蘭特原油下跌 0.44% 至每桶 88.05 美元

黃金下跌 0.04% 至每盎司 1842.50 美元

美元指數下跌至 95.495

那斯達克綜合指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Travelers(TRV-US) 早盤上漲 3.38％，至 165.48 美元。

受惠於投資報酬與承保收益成長，Travelers 公布去年 Q4 淨利報 13.3 億美元，創下歷史新高，營收也高於市場預期。

美國航空 (AAL-US) 早盤上漲 0.75％，至 17.44 美元。

美國航空公布上季營收優於市場預期，虧損也低於市場預估，看好未來 1-2 個月的航班預訂量接近去年 Q4 Omicron 衝擊前的水準。

超越肉類 (BYND-US) 早盤上漲 5.19％，至 66.48 美元。

消息傳出，超越肉類將與百事可樂將合作推出素食牛肉乾，作為兩家公司成立合資企業以來的第一款產品。兩者去年 1 月成立名為「Planet Partnership」的合資企業，目標為研發植物性零食和飲品。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (1/15) 初領失業金人數報 28.6 萬人，預期 22.5 萬人，前值自 23 萬人上調至 23.1 萬人

美國上周 (1/8) 續領失業金人數報 163.5 萬人，預期 156.3 萬人，前值自 155.9 萬人下調至 155.1 萬人

美國 1 月費城 Fed 製造業指數報 23.2，預期 23，前值 15.4

藍線為季節性調整後的失業金初領數，紅線為未經季節性調整的失業金初領數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

First Abu Dhabi Bank 首席經濟學家 Simon Ballard 稱，利率市場的焦點仍著重在聯準會，以及對央行的升息和縮表預期，預計這些因子將在未來幾周推高市場不確定與波動性。

RiverFront Investment Group 市場策略師 Rebecca Felton 表示，目前為止的企業財報表現有點不穩，投資人必須關注企業對物價和薪資壓力的看法，我們相信，即使聯準會改變政策，股市仍會繼續走高，且企業獲利表現仍可能高於預期。