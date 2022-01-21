賓士宣布合作開發自駕技術 Luminar盤中股價暴漲逾23%

德國豪車製造商賓士（Mercedes-Benz）周四（20 日）表示，將與美國自動駕駛技術新創公司 Luminar 合作，新一代汽車將採用 Luminar 的光學雷達感測技術（Lidar）實現汽車自駕，消息傳開後，Luminar 股價暴漲逾 23%。

作為雙方合作協議的一部份，賓士預計將收購多達 150 萬股的 Luminar 股票，同時兩家公司也將共享數據，不過兩家公司皆拒絕透露賓士何時開始在其汽車上採用 Lidar 技術，Luminar 創辦人兼執行長 Austin Russell 僅保守表示是在「不久的將來」。

Russell 當日受訪時表示，與賓士的合作對 Luminar 意義重大，這是另一個 OEM（代工生產）消息，也是雙方重大的商業勝利，兩家公司將開發「真正的」自動駕駛能力，包括自動煞車等優化的自駕技術。

Luminar 去年曾宣布，Volvo 將成為首家採用旗下光學雷達技術的汽車製造商，應用於將在今年推出新型旗艦款 XC90 電動 SUV 上。Russell 表示此次與賓士的合作相較於 Volvo，有多方面相似之處。

光學雷達感測技術（Lidar）可以感測周圍環境，幫助汽車避開障礙物，並利用光線顯示高解析的圖像，提供比攝影鏡頭或一般雷達更精確的視角。

從特斯拉 (TSLA-US)、通用汽車 (GM-US)、到 Volvo，各大汽車製造商都在致力推出自駕車，但在監管與技術方面仍存在許多挑戰。

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 和 Cruise 等科技公司也正在開發商業用途的自動駕駛出租車貨卡車，實現自駕車叫車與送貨服務。

通用汽車執行長 Mary Barra 本月初表示公司正與 Cruise 合作，計劃最快在 2025 年左右會推出一款自駕汽車。

截稿前，Luminar(LAZR-US) 大漲 23.12%，每股暫報 16.56 美元。