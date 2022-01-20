Omicron變種病毒持續肆虐 美洲地區疫情再度創下新高峰

據報導，泛美衛生組織 (PAHO) 在週三 (19 日) 表示，美洲上週的新冠肺炎疫情達到了新的高峰，一週內新增確診病例數達到約 720 萬例，確診死亡病例數達到 15,000 多例。

PAHO 主任 Carissa Etienne 在記者會上表示，這種病毒的傳播可以說是前所未見，加勒比地區上週的新增確診人數創下疫情爆發以來的新高記錄。在北美地區，美國和加拿大因染疫住院的人數大幅增加。

據美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 最新數據顯示，美國新增確診病例 7 日平均值已有下降的趨勢。不過，比照過去美國的確診數，目前確診病例數仍然是過去幾波高峰期的數倍，住院人數依然處在高峰的狀態。

有鑑於篩檢試劑短缺嚴重，PAHO 建議各國優先對出現新冠肺炎症狀和有傳播病毒風險的人進行快抗原快篩。

PAHO 公衛緊急事件主管 Sylvain Aldighieri 表示，儘管拉丁美洲和加勒比地區有 60% 以上的人已經完成兩劑疫苗接種，但 Omicron 變種病毒仍在所有地區迅速傳播。

Aldighieri 表示，在未來幾週和幾個月內，Omicron 變種病毒疫情的進展，將取決於遏制它的公共衛生措施，包括口罩和維持社交距離，最重要的是接種疫苗，以降低確診和住院的嚴重程度。

巴西衛生部在日前表示，隨著 Omicron 持續肆虐，拉丁美洲最大國家巴西在過去 24 小時內的新增確診病例數達到了創紀錄的 137,103 例，超越了去年 6 月創下的 115,228 例高點。據路透社的統計，巴西的染疫死亡人數位居世界第三，僅次於美國和俄羅斯。