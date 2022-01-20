美參院司法小組將討論限縮大型科技業權力法案

美國參議院司法委員會將於 20 日決定是否將兩項法案提交全院大會投票，這兩項法案主旨在壓制 Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌和 Meta (FB-US) 旗下臉書等科技巨頭。

預計參議員將對由民主黨籍參議員 Amy Klobuchar 和共和黨籍參議員 Chuck Grassley 提出的法案進行修正；該法案禁止亞馬遜等科技平台在其網站上優先考慮自己的業務。

知情人士透露，修訂後的法案版本將擴大該法案所涵蓋公司的定義，涵蓋熱門的短影音 App TikTok 等公司。另一個消息來源指出，擁有微信 App 的中國騰訊 (TCEHY-US) 也將被納入該法案。

兩名熟悉內情的消息人士表示，目前尚不清楚該法案是否已獲得提交全院大會所需的選票。

另外一項由參議員 Richard Blumenthal 和 Marsha Blackburn 領銜提出的法案也被排入 20 日的議程內。這項《開放應用市場法案》(Open App Markets Act) 將禁止蘋果 (AAPL-US) 等大型科技公司限制開發商使用其支付系統，並禁止業者對改由其他應用商店或支付系統提供不同價格的開發商進行處罰。

該法案 20 日首次被列入議程，這意味最快要下周才會審議。

這兩項法案和其他針對大型科技公司的法案，都引發了商業團體的強烈反對。美國商會政策長 Neil Bradley 反對 Klobuchar-Grassley 法案。他說：「被鎖定的公司正是那些具有規模和創新來幫助我們度過疫情的公司，無論它們是讓數百萬人能夠遠距工作，還是將必需品送到住家門前。」

不過社運團體《消費者報導》(Consumer Reports) 支持 Klobuchar-Grassley 法案，認為可以「校正大型科技公司、消費者和小企業之間的權力不對稱」。