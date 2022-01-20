拜登喊話Fed對抗通膨 一圖掌握升息時間表

美國總統拜登在周三 (19 日) 就職周年記者會表示，支持聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策來對抗通膨，直指控制物價是央行的工作。Fed 今年的會議時程將更加牽動市場神經，投資人必須確實掌握。

根據芝商所 (CME Group) 統計，目前利率期貨市場的投資人押注今年將升息 4 至 5 次，其中認為 3 月升息 25 個基點的機率為 94%、50 個基點的機率為 6%。

Edward Jones 分析師莫哈揚說：「高通膨的現象令市場擔心 Fed 將採取行動，因此我們看到美國債券被拋售，殖利率不僅上升，而且是迅速竄升…… 這確實導致市場消化不良，不過這問題主要出現在成長型、估值較高且投機性較強的資產類別。」

日前公布的美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期大增 7%，寫 1982 年 6 月以來最大增幅。同樣是高通膨，但如今的 7% 和 1982 年的卻大不相同：現在的高通膨仍處於上升狀態，而 1982 年的卻已經開始下降。

此外，如今的貨幣政策與 1982 年也不同，當年 Fed 大量購債壓低長期利率，且貨幣供應劇增，聯邦基準利率也接近於零。

高盛美股首席策略師 David Kostin 認為，在 Fed 最近幾個升息周期之中，首次升息後的 3 個月內，標普 500 指數平均會下跌 6%，不過首次加息後的 6 個月內，報酬率會轉正至 5%。

目前那斯達克指數超過 3 分之 1 的成分股，已較 52 周前的高點下跌至少 50%。高估值科技股也承受巨大壓力，尖牙股 FAANG 今年以來均跌逾 5%。

券商 Wedbush Securities 指出，今年初股市的波動，將削弱科技股和成長股的一些動力，這些高估值的股票在資金便宜時才會表現良好，現在市場勢必會重新定價。「雖然當前的降溫很艱難，但最終將對市場有利，預期今年價值股表現將優於大盤。」

整體來說，今年美股走勢將取決於 Fed 對抗通膨的成功度，以及疫情對經濟的影響，投資人應關注 Fed 的會議時間表，掌握投資的致勝密碼。